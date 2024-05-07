港股上月漲7%　MPF人均仍蝕572元

各類MPF股票基金回報（大公報） 中評社香港5月7日電／﻿大公報報導，環顧全球主要股市，港股在4月份一馬當先，累積升幅超過7%，令到強積金（MPF）下的港股基金錄得6%至7%回報。不過，強積金顧問公司GUM發現，打工仔持有的強積金在4月份平均錄得572元虧損。GUM常務董事陳銳隆表示，今次港股反彈主要受惠於內地推出的5項惠港措施，當中包括優化滬港通機制，從而吸引內地投資者來港投資。全球市場則在4月份出現回調，相信隨著5月份美國踏入業績期，股市波動將會擴大。4月份GUM強積金綜合指數下跌0.2%至230.5點。



港股基金表現最佳 美股包尾



香港股票基金（追蹤指數）及香港股票基金在4月份表現最佳，分別升7.1%和6.4%，而年初至今回報由負轉正，分別升3.2%及 2.9%。反之，美國股票基金在上月的表現最差，錄得4.1%跌幅，今年首4個月賬面升幅縮窄至5.4%。日本股票基金4月份下跌2.7%，年初至今回報為正9.2%。雖然不少股票基金在4月份出現調整，但是整體股票基金在年初至今仍有正回報。



外圍股市、債市表現疲弱，混合資產基金在4月份亦乏善可陳；預設投資策略下的核心累積基金、65歲後基金，上月分別錄得2.7%和2.2%的負回報，是混合資產類別中，表現最差及第二差項目。



GUM策略及投資分析師雲天輝稱，市場預期聯儲局在9月份開始減息，所以保守基金仍然能夠受益於高息環境，成為保守投資者的穩健選擇。強積金保守基金4月份錄得0.3%的正回報，年初至今則有1.3%的正回報。