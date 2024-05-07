近日，江蘇省常州市新北區紀委監委深入項目一線，實地瞭解國有資產運行管理情況。李琳 攝 中評社北京5月7日電／據中國紀檢監察報報導，本期看點



二十屆中央紀委三次全會強調，堅持個案查處與系統整治相結合，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗。江蘇省常州市紀檢監察機關在查處國企領域系列腐敗案件過程中，堅持系統思維，查改並舉，邊查案邊剖析邊推進專項治理；各方貫通協同，“室組企”“紀巡審”合力開展監督；堅持常治長效，補短板堵漏洞健全制度機制，把嚴肅懲治腐敗與嚴密制度約束、嚴格教育引導緊密結合，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動國有企業高質量發展。



江蘇省常州市，常州地鐵5號線工程先行段禾香路站、西太湖站和攬月灣站日前正在進行市政管線遷改施工，現場熱火朝天。



此前，常州地鐵集團有限公司（原常州市軌道交通發展有限公司）在5號線開工前夕召開“警示醒廉 護航新征程”廉政警示教育大會，領導班子成員及各分（子）公司、各部門相關負責人等130餘人集體觀看常州市紀委監委製作的軌道交通建設領域系列腐敗案件專題警示教育片，以案說紀、以案說法、以案說德、以案說責。



“要深刻吸取系列案件教訓，將全面從嚴治黨與企業改革發展同謀劃、同部署、同落實，以清風正氣建設‘百姓地鐵 百年地鐵’。”廉政警示教育大會上，常州市委常委，市紀委書記、監委主任李文宏說。



聚焦國企領域，常州市紀委監委近年來先後查辦了軌道交通建設領域系列腐敗案件、國有平台公司系列腐敗案件等。該市紀委監委堅持系統思維，循淺深挖、查改並舉，協同監督、常治長效，把嚴肅懲治腐敗與嚴密制度約束、嚴格教育引導緊密結合，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，有力推動國有企業高質量發展。



邊查邊改，同步開展專項治理



在常州地鐵1、2號線建設過程中，常州市紀委監委曾相繼查辦了原常州市軌道交通發展有限公司黨委書記、董事長夏永俊，原副總經理胡導雲，建設分公司原副總經理劉增光、葉鐵民等多名國企領導人員。其間，該市紀委監委同步開展軌道交通建設領域專項治理，深入剖析案發原因、監督短板、制度漏洞，綜合運用制發紀檢監察建議書、召開警示教育大會等方式，推動常州地鐵集團深刻吸取教訓、查擺問題、堵塞漏洞、健全制度、加強廉潔文化建設。

