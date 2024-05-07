港股通重開　北水掃貨恒指十連升

中評社香港5月7日電／內地A股在五一長假期後復市飈高，配合外圍市場積極氣氛，港股連升第10個交易日；恒指昨日反復高收102點。中金表示，若果後續政策發力，拉動企業盈利有10%升幅，對應港股料有約20%上漲空間。另有分析指出，港股升勢持續性將取決於企業盈利前景，重點關注高盈利能見度及更多派息或回購的公司。工業股昨日追落後大漲，科網股靠穩支撐港股向上。



大公報報導，資金入市追貨不缺席，港股連升10日。恒指早段消化獲利盤後，午後重拾升軌，全日報升102點，收18578點，惟受制於上周五（3日）即市高位18604點。科指企穩4000點收市，升36點，報4007點。港股通復市，主板成交明顯增加至1445億元，較上日增加283億元。南下資金昨日經由港股通買入365.58億元港股，較上日增加145.35億元，淨買入50.87億元，增加18.37億元。北水主力吸納盈富基金（02800），淨買入達到55.24億元。



大摩：基金追捧騰訊美團比亞迪



中金發表報告指出，港股今輪升浪主要是資金推升估值，而經過這段時間快速上漲，短線已經明顯透支。展望後市，中金提出兩個假設，第一是，如果風險溢價回落到去年中和年初的水平，大市對應上漲空間分別約2%至7%。第二是，若果內地後續政策不斷發力，在樂觀情形下，企業盈利增長達到10%，對應上漲空間約有20%。



安本中國股票主管姚鴻耀稱，經歷今年1月份拋售後，市場情緒逐步有所改善；考慮到中資股估值處於歷史低谷，近期大市反彈有機會是技術性回升，升勢能夠持續要視乎今年餘下時間的企業盈利前景；到目前為止，上市公司對盈利前景展現樂觀、具建設性的情緒。另外，內地政策逐漸寬鬆，若有相較預期更大的財政支出，以及對房地產市場的額外支持，可進一步改善市場情緒。姚鴻耀建議，重點關注具更高盈利能見度的公司，及更多派息或回購的公司。



另外，大摩表示，參考EPFR數據，主動型淨長倉基金上月屬市場淨賣家，再售出23億美元股份。基金贖回仍然持續，惟減持中國股票情況已減少。對衝基金及量化基金則是主要買家。就個別股份的資金流變化，大摩指出，淨長倉基金喜好增長股，包括騰訊（00700）、美團（03690）、比亞迪（01211）。



信義玻璃飈11% 藍籌最勁



個股表現方面，資金追入工業股，信義玻璃（00868）昨日升11.6%，報9.89元，為升幅最大藍籌股。創科實業（00669）升3.5%，報109.5元。ATMJ靠穩，是支撐大市向上的主要動力，當中騰訊升1.5%，報370.2元；美團升0.5%，報120.3元；京東（09618）升0.3%，報127.5元；阿里巴巴（09988）升0.3%，報79.5元。內房物管股股價回吐，碧服（06098）跌4.2%，報5.82元，是跌幅最大藍籌股。中國海外（00688）跌4.1%，報14.94元。