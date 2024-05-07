赴港人才簽注擴至京滬　仲裁員拔頭籌

圖：5月6日，急需赴港參加會議的上海市民範銘超在上海市公安局出入境管理局接待大廳展示他的赴港澳人才簽注。＼新華社 中評社北京5月7日電／據大公報報導，“赴港澳人才簽注政策擴大非常及時，我正要去香港參加國際仲裁會議，半個小時不到，我就拿到了一年多次有效的赴港澳人才簽注，6日下午，我已經到達了香港，正好趕上了活動，真的太方便了。”上海仲裁委員會常務副主任範銘超對大公報表示，赴港人才簽注擴至京滬的新安排允許停留30天，讓他們有更充裕時間處理案件。6日起，內地實施若干便民利企出入境管理政策措施，範銘超拿到的正是粵港澳大灣區外簽發的首張赴港澳人才簽注。為服務促進高水平對外開放，進一步便利內地人員出入境，國家移民管理局決定自5月6日起實施便民利企出入境管理六項政策措施。



李家超感謝中央挺港



香港特區行政長官李家超當日與人力資源和社會保障部部長王曉萍會面，感謝中央支持特區政府的施政方向，推出多項挺港人才措施，便利內地商貿人員訪港，促進香港與內地的商貿往來。



李家超指出，特區政府一直積極通過不同政策措施吸納海內外人才來港。截至上月底，各項人才入境計劃共收到約29萬份申請，當中近18萬份獲批，逾12萬人才已抵港。特區政府會繼續深化內地與香港人才合作，為國家高質量發展作出更大貢獻。



赴港澳商務簽注實行“智能速辦”“全國通辦”；在北京等20個城市試點實行換發補發出入境證件“全程網辦”；北京、上海六類人才可以申辦赴港澳人才簽注；持赴港澳商務簽注人員在港澳停留期限由7天延長至14天；簽發赴澳門1年多次“其他”類簽注；以及參加“琴澳旅遊團”人員可以多次往返琴澳等。



其中，赴港澳人才簽注政策由粵港澳大灣區內地城市擴大至北京、上海。在北京、上海工作的傑出人才、科研人才、文教人才、衞健人才、法律人才以及管理人才等六類人才，可以憑有關人才證明，單獨或者同時申請辦理有效期1至5年不等的多次赴香港和赴澳門人才簽注，每次在香港或者澳門停留不超過30天。



去年杭州亞運會，範銘超獲邀擔任臨時仲裁庭的仲裁員。“優化的辦理程序以及人性化的舉措，讓我覺得非常便捷、高效，新舉措對頻繁往來於內地和港澳之間從事專業工作的人士提供了巨大的便利。”範銘超表示，由於自己在6日當天需要急赴港參加第26屆國際商事仲裁理事會雙年會，上海市公安局出入境管理局民警為自己辦理了加急手續，“新政對於我們法律工作人員來說，有非常大的幫助。因為原先7天的話，其實工作是來不及完成的，尤其是像仲裁的開庭，正常情況下14天、21天，甚至30天都有可能。現在的政策對於妥善地、有效地、完整地處理案件，會有很大幫助。”

