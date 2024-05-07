琴澳多次往返簽注　助拓“一程多站”遊

圖：“琴澳旅行團”首團經橫琴口岸出發前往澳門。＼大公報記者方俊明攝 中評社北京5月7日電／據大公報報導，國家移民管理局發布的便民利企出入境管理六項政策措施6日起正式實施。其中，首個在“團進團出”新措施下的“琴澳旅行團”6日經橫琴口岸抵達澳門，一行16人展開“三天兩晚”琴澳跨境遊，其間將兩次經橫琴口岸往返琴澳。據悉，隨著琴澳多次往返簽注首度推出，兩人即可成團，赴澳門更加便利，而7天內可多次往返琴澳。此舉可望為粵港澳大灣區“一程多站”旅遊提供示範。



“琴澳旅行團”首發團團員主要來自廣東、湖北、陝西、江西等地，將深度遊覽澳門大三巴、大炮台、路環漁村、威尼斯人等知名景點以及橫琴的長隆秀，品嘗豬扒包、葡國雞、橫琴蠔等特色美食。“以往去澳門玩基本都是當天返回，總覺得不夠盡興，現在跨境遊行程更加靈活方便，我對接下來的旅途更加期待。”湖北旅客徐女士說，若滿意本次行程體驗，日後會帶家人再參加“琴澳旅行團”。



整合資源 制定豐富遊玩線路



首發團導遊甄俊傑表示，橫琴和澳門都有豐富的文旅資源，之前因為簽注次數原因，絕大部分內地旅客只能選擇“先澳門後橫琴”或“先橫琴後澳門”的單向旅遊線路，需要對旅行時間、住宿、景點遊玩順序等有較高的規劃。他稱，只要以“團進團出”的方式，旅客7天內可多次往返琴澳兩地，旅行社也可制定豐富的遊玩線路，譬如按旅客需求“量身定製”。據悉，此舉不僅有助於擴大客源市場，提升對中長線客吸引力，還進一步推動區域內旅遊資源的整合和優化，加快打造“琴澳聯遊”精品遊線，為大灣區“一程多站”旅遊提供借鑒。