發揮“雙重積極作用”　推動高質量發展

圖：港區省級政協委員聯誼會昨日舉行“慶祝中華人民共和國成立75周年暨港區省級政協委員聯誼會第七屆理事會就職典禮”。＼中央政府駐港聯絡辦 中評社北京5月7日電／據大公報報導，港區省級政協委員聯誼會慶祝中華人民共和國成立75周年暨聯誼會第七屆理事會就職典禮昨日在港舉行。全國政協副主席咸輝、行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄等擔任主禮嘉賓並致辭。中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、外交部駐港公署特派員崔建春、駐港國安公署副署長孫青野等出席典禮。全國政協委員蘇清棟、廣東省政協常委霍啟山分別擔任第七屆理事會主席和會長，各界嘉賓逾1800人到場慶賀。



咸輝表示，聯誼會等社團要把更多愛國愛港人士團結起來、凝聚起來，積極投身大灣區產業協作、新質生產力培育、對外經貿合作等領域，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，戮力同心再創繁榮發展新輝煌。



李家超寄語大家共同努力，加深年輕人對國家發展歷程的認識，增強對國家民族的認同感、歸屬感和責任感，讓愛國精神深入民心，讓香港為中華民族偉大復興作出更大貢獻。



鄭雁雄表示，希望聯誼會當好維護國家安全的“守護者”、推動由治及興的“先行者”、愛國社團建設的“示範者”，繼續發揮好“雙重積極作用”，攜手推動特區高質量發展。



港區省級政協委員聯誼會是在全國政協、中央統戰部、中央港澳辦和中央政府駐港聯絡辦支持下，由全國三十個省、自治區、直轄市和十五個副省級城市政協的港區委員發起成立的愛國愛港社團，宗旨是“服務國家、服務香港、服務委員”，現有會員近3600人。