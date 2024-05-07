哈馬斯宣布同意停火提議

（來源：新華社） 中評社北京5月7日電／據新華網報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）6日發表聲明，宣布同意斡旋方提出的加沙地帶停火提議。



聲明說，哈馬斯政治局領導人哈尼亞當天在電話中分別向卡塔爾首相穆罕默德和埃及情報總局局長阿巴斯·卡邁勒通報了這一決定。



一名以色列官員告訴新華社記者，以色列已收到哈馬斯就停火和釋放被扣押人員協議對埃及方面的答覆，目前正在研究該答覆。



以色列國防軍發言人哈加裡當天發表聲明說，哈馬斯接受了埃及斡旋的停火提議。以方在非常認真地審查提議每一項內容，竭盡全力推進有關談判和令被扣押人員獲釋的“每一種可能性”。與此同時，以軍將繼續在加沙地帶的軍事行動。



另據埃及開羅新聞電視台6日援引埃及情報部門高層人士消息報導，負責調解加沙地帶停火的埃及代表團當天收到了哈馬斯和以色列的“積極回應”。



據以色列媒體6日早些時候報導，以色列戰時內閣當天通過將於幾天後攻打巴勒斯坦加沙地帶最南端城市拉法的決定。以色列《新消息報》以政府官員為消息源報導，如果哈馬斯接受關於釋放被扣押人員的協議，以方攻打拉法的決定可能會撤銷。



以色列國防軍6日發表聲明說，已要求拉法東部居民盡快向“人道主義區”撤離。以軍發言人當天說，約10萬人正從拉法東部撤離。