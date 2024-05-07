五一假期日均訪澳旅客人次同比增23.2%

中評社香港5月7日電／香港高報報導，澳門特區政府6日發布的數據顯示，中國內地“五一”勞動節假期（5月1日至5日）期間，澳門共接待約60.5萬人次旅客，日均12.1萬人次，其中5月3日訪澳旅客15.4萬人次，是假期錄得的最高單日入境人次。今年“五一”假期日均入境澳門遊客人次同比上升23.2%。



客源結構方面，假期訪澳內地旅客有48.7萬人次，香港旅客有7.8萬人次，台灣地區旅客有0.8萬人次，國際旅客有3.2萬人次。此外，“五一”假期澳門共錄得298.9萬人次出入境，日均59.8萬人次，同比增加12.7%。



業界資料顯示，“五一”假期澳門酒店業場所平均入住率為89.2%，較去年同期上升4.5個百分點。當中5月2日的入住率最高，達95.1%。



特區政府旅遊局在假期前夕積極宣傳澳門特色，推出各項優惠政策，全力拓展客源。假期期間，旅遊局在相關口岸發放宣傳訊息，並製作“安心游澳門”宣傳單，透過業界和旅行社向旅客傳遞相關訊息，提醒旅客參加旅行團應注意的事項。



假期期間，特區政府治安警察局與內地及香港邊檢部門保持密切溝通，整體通關安全有序。警方針對各旅遊旺區加強巡邏，適時實施人潮及交通管制措施，以疏導人流及車流，在市民和旅客的積極配合下，澳門市面治安良好。