美對俄制裁引火燒身　波音現零件短缺

圖：受零件短缺影響，波音787客機面臨交付延遲。圖為一架波音787－10“夢幻客機”。＼路透社 中評社北京5月7日電／據大公報報導，美國波音公司自今年開年以來一直被安全與管理問題纏身，最近更出現缺乏俄羅斯製造的關鍵零件的問題，導致波音787“夢幻客機”交付延遲。自2022年3月俄烏衝突爆發後，美國對俄羅斯實施制裁，製造熱交換器的企業關閉了在俄羅斯的零件生產線，如今波及到了波音客機製造的供應鏈。



熱交換器是飛機製造中的關鍵零件，有助於調節飛機上電子設備的溫度，以及運作空調和機艙增壓的環境控制系統的溫度，每架飛機都需要多個熱交換器以用於數個系統。



在俄烏衝突爆發前，美國RTX公司旗下的柯林斯航空航天公司與俄羅斯漢密爾頓標準－諾卡成立的一間合資企業，一直在負責生產熱交換器。2022年3月俄烏衝突爆發，作為美國對俄制裁的一部分，該企業關閉了俄羅斯的業務，並將生產線轉移到美國康涅狄格州溫莎洛克斯和英國伍爾弗漢普頓的新工廠。



當時波音生產的787客機數量非常少，其供應商仍能夠滿足生產線上的零件需求。然而隨著波音不斷試圖增加“夢幻客機”的產量，RTX在美、英地區的新工廠生產線的產量已經出現了產能不足的情況。



波音表示，787客機的生產將在未來數月間放緩，但計劃力爭在年底前恢復到每月生產5架的水平。由於各種生產和監管問題，787客機的交付從2020年起基本暫停了近兩年，波音公司更是在2022年前7個月間出現了787客機零交付的情況。



西方工廠產能不足



波音公司首席執行官卡爾霍恩上月稱，在俄烏衝突爆發後，生產線立即轉移，但新工廠的產能跟不上波音的生產步伐。由於各個飛機運營商、波音公司和巴西航空工業公司都需要熱交換器作為替換零件，RTX的西方工廠一直面臨生產線不足的問題。



俄羅斯在全球航空航天供應鏈上扮演著重要角色，由於西方制裁，噴氣機製造業受到了嚴重影響。《華爾街日報》指出，本次事件顯現了在當下的世界，即使一個相對較小的“故障”也可以影響全球供應鏈。經濟放緩將削弱波音本已緊張的現金流，訂購其客機的航空公司和乘坐相關航班的乘客亦將受到影響。



波音公司4月底表示，除了熱交換器短缺外，座椅短缺問題也阻礙了787的生產。由於材料短缺和認證延遲，整個行業的座椅供應商已經無法滿足對飛機座椅的需求，尤其是高端產品。卡爾霍恩表示，解決座位問題可能比解決熱交換器短缺問題需要更長的時間。



美國制裁搬石砸腳



由於品質控制問題影響了自由現金流，國際信用評級機構穆迪4月將波音公司的信用評分下調至Baa3，評級展望為負面。該機構表示，此次降級反映了波音商用飛機部門“表現不佳”。此前，波音表示今年第一季度已經燒掉了39億美元現金，高層預計本季將再次“大量”使用現金。



英國媒體UnHerd分析稱，波音遭到美國對俄制裁的反噬這一事實說明，美國地緣政治和經濟戰略的矛盾：制裁計劃原本旨在阻礙他國經濟，但對俄羅斯的制裁卻反而阻礙了美國企業的發展。



英媒進一步指出，美國制裁俄羅斯但反噬自身，更加凸顯一些西方國家對中國所謂“去風險”和“脫鈎”等策略是多麼危險。如果對俄羅斯經濟的制裁已經威脅到了美國的核心戰略產業，那麼將“很難想像對中國經濟的類似制裁會造成什麼後果”。



（《華爾街日報》、彭博社、UnHerd網站）