富權：“老天有眼論”會否成賴“換馬”機會？

中評社香港5月7日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：“老天有眼論”會否成為賴清德“換馬”機會？以下為文章內容。



一向說話滑不溜鰍的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，昨日卻是突然“失態爆煲”，竟然胡謅花蓮縣七點二級大地震是“老天有眼”，激起社會各界尤其是包括民進黨花蓮縣議員在內的災區民眾的極大憤慨，紛紛予以譴責，並主張將其逐出“立法院”。此一事態及柯建銘其他系列失職事態，是否會成為賴清德在“五二零”走馬上任後，趁機以其所兼任的民進黨主席的職權，借力使力地主導民進黨黨團“換馬”，換上“新潮流系”的“立委”擔任黨團總召？讓人拭目以待。



“立法院”司法及法制委員會昨日上午繼續審查“國會改革”法案。民進黨黨團提出的《立法委員行為法》、《立法院議事規則修正草案》，涉及廢除“國是論壇”、參加過秘密會議的“立委”及關係人前赴大陸必須報備等修法內容。民進黨黨團總召柯建銘在程序發言時指出，此前是他建議司法及法制委員會的國民黨籍召集委員吳宗憲，在審查國民黨黨團提交的“國會改革法案”前要舉辦公聽會，逐條好好審查，雖然吳宗憲有些難言之隱的無奈，但好在四月三日“老天有眼”發生大地震，讓原先國民黨要硬幹的“國會改革法案”審查停下來，是老天要救台灣的民主。



柯建銘此“老天有眼”之語，激怒了國民黨、民眾黨“立委”，就連個別民進黨台北市議員及花蓮縣議員，以及“時代力量”主席等，尤其是花蓮縣的受災民眾，都極為憤慨，紛紛發聲予以譴責，並要求柯建銘以至賴清德必須道歉，其中有人還指出，柯建銘已經失去擔任“立委”的道德資格，敦促其立即“滾出立法院”，聲言民進黨應當開除柯建銘。



或許，就連柯建銘自己，在事後也自省闖了大禍，因而在下午舉行記者會公開道歉。但他一方面聲稱花蓮大地震是國人的傷痛，倘若大家認為自己發言內容，引起誤解或不舒服，“本人在這裡鄭重表示道歉”，而且並沒有站起來鞠躬道歉，僅僅坐在位置上稍微點頭致意，顯得其“道歉”是虛應其事，缺乏誠意；另一方面卻又籍著“還原”其失言的背景，再次攻擊國民黨和民眾黨，再度“沒收”“國會改革法案”在委員會的討論，是踐踏民主。



柯建銘昨日的嚴重失言，折射了其對在本屆“立法院”開議以來，民進黨黨團屢戰屢敗，所提出的各項提案均被藍白兩黨黨團聯手封殺的焦躁不安的情緒。而在此前的兩屆“立法院”，他恃仗民進黨在“立法院”佔有多數議席的優勢，率領民進黨黨團封殺國民黨黨團的各項提案，並強力通過民進黨當局提請“立法院”的法案或民進黨人提交的提案，所向披靡，水來土擋，從來沒有輸過。而在今屆“立法院”，民進黨在“二零二四”大選中輸掉了“立委”選舉，喪失最大黨的地位，就連過半議席也不保，國民黨黨團與民眾黨黨團聯手就佔有過半及多數優勢，因而民進黨提交的各項提案，均被在野黨封殺擋下；而國民黨提交的提案，卻輕易獲得通過。小到各專門委員會的審查，大到院會的表決，民進黨“立法院”黨團處處吃癟，傷透了腦筋，民進黨黨團總召柯建銘即使是極為熟捻議事規則，也在藍白聯手“強力輾壓”下手足無措。因而既感到非常無奈，更顯得極為焦躁。其“老天有眼”之說，就是充分反映了他這種極為複雜的心情。

