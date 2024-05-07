普京下令俄軍舉行核武演習

圖：4月19日，烏克蘭士兵經過一片建築廢墟。＼美聯社 中評社北京5月7日電／據大公報報導，綜合法新社、俄羅斯衛星通訊社報導：俄羅斯國防部周一表示，總統普京下令俄軍進行核武演習，包括俄海軍與駐紮烏克蘭附近的南部軍區導彈部隊都將參加。



俄國防部稱，演習在近期舉行，其間“將採取一系列措施，演練非戰略核武器的準備與使用”，同時強調往後莫斯科若面臨“西方國家某些官員的恫嚇”，就能確保本國領土完整性。



與此同時，據俄羅斯衛星通訊社報導，美國國防部前助理副部長布萊恩4日在《亞洲時報》撰文聲稱，法國已正式向烏克蘭派遣首批包含約1500人的部隊。這些士兵是從第三步兵團招募的炮兵與偵查專家，其被部署到斯洛維揚斯克，以支援烏克蘭第54獨立機械化旅。法國當局尚未對此事發表評論。稍早前，英國《經濟學人》5月2日發表馬克龍的專訪文章，馬克龍再次強調，歐洲不應排除向烏克蘭派兵的選項。塔斯社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應稱，俄羅斯國防部目前正在調查有關法國向烏克蘭派遣軍隊的報導。



另外，《華爾街日報》報導，俄烏衝突持續逾兩年，外國債權人對烏克蘭政府耐心已開始耗盡，紛紛要求基輔償還當初被暫停償還的貸款。



知情人士透露，貝萊德集團、太平洋投資管理公司等企業準備組建委員會，與烏克蘭協商最早於明年開始還債。烏克蘭持有未償還的200億美元歐洲債券，本次組建委員會的成員持有當中約五分之一。據稱，烏克蘭正準備於本月開始與債券持有人進行談判。