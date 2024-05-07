燃油車與新能源汽車的競爭將走向何方？

（來源：新華社） 中評社北京5月7日電／據工人日報報導，4月上半月，我國新能源汽車市場滲透率突破50%，燃油車的市場地位開始動搖。業內人士表示，在較長時間內，汽車市場可能呈現雙軌並行，新能源車與燃油車將在不同領域競爭共存。



近期，汽車界都在談論一個數據：我國新能源汽車市場滲透率突破50%。與此相關聯，話題“買燃油車的正式成為了少數派”一度衝上百度熱搜榜第一位。



提及燃油車，或許你會聯想到其特有的燃油氣味和震耳欲聾的引擎轟鳴。隨著新能源汽車續航能力的提升，現如今最高已能達到2000公里，燃油車的市場地位似乎開始動搖。



在記者連日來的採訪中，不少業內專家坦言，隨著環保法規的實施和新能源技術的持續發展，燃油車為了維持其在市場的競爭力，勢必要進行革新和改良。未來，燃油車會採取更加環保節能的設計，或與新能源技術融合，以適應日益變化的市場需求。在較長時間內，汽車市場可能呈現雙軌並行，新能源車與燃油車將在不同領域競爭共存。



一個具有里程碑意義的事件



乘聯會的數據顯示，4月1日至4月14日，全國乘用車市場零售51.6萬輛，其中新能源汽車銷量同比增長32%，達到26萬輛，滲透率達50.39%；全國乘用車廠商批發汽車53.4萬輛，其中新能源汽車批發26.8萬輛，滲透率達50.19%。



新能源汽車零售、批發滲透率雙雙突破50%，達成這一歷史性節點，比許多人預估的要快。從2005年到2015年，中國新能源汽車用了10年，市場滲透率才超過1%。但近幾年來，其發展明顯提速。



隨著電動汽車技術的進步，如今，電動車的續航里程和充電速度都有了顯著提升。充電設施的逐步完備，吸引了越來越多的消費者選擇電動車。加之電池成本降低，購置電動汽車的成本顯著下降，電動車成為家庭出行的新寵。



作為當代汽車行業變革引擎的智能駕駛技術，不斷推動著新能源汽車前進。新年伊始，人們就見證了智能駕駛技術從L2級輔助駕駛到L4級幾乎完全自動駕駛的飛躍性進步。統計數據表明，智能駕駛系統能有效降低約40%的交通事故，並顯著減輕駕駛者的疲勞感。隨著法規的日益完善和技術的不斷進步，預計未來幾年智能駕駛的普及率將有望實現翻番。

