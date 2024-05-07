部分城市回購舊房用作保障房

（來源：新華社） 中評社北京5月7日電／據澎湃新聞報導，住房“以舊換新”的城市仍在增加，澎湃新聞統計，截至目前，至少52個城市推出“以舊換新”相關政策。就城市量級而言，上海深圳已經加入，廣州則是“正向開發商摸查、收集相關意向”。



就形式而言，“以舊換新”的途徑也更豐富，主要涉及四類。最初的模式為，提前鎖定新房房源並優先出售舊房的“代售購新”模式；二是回購方式，有城市用財政補貼鼓勵房企收購舊房以達到賣新的效果、國企收購用作保障房、政府收購用作安置房；三是，為活躍購房市場，部分城市專門出台“以舊換新”的配套措施，給予購房者專屬優惠、定向取消“限售”等。



最為獨特的當屬“肇慶”模式，無需賣房即可“換新”。具體而言，在“以舊換新”的基礎上，廣東省肇慶市首次提出“舊轉保”，即存量房屋持有人可以通過“舊轉保”的形式交由政府統租，由此獲得政府指定機構支付的一定年限租金，並將其全部用於購買商品房。



一線城市跟進“以舊換新”，仍以“代售購新”為主



上海跟進“以舊換新”。5月3日，上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會積極響應第五屆上海“五五購物節”，聯合倡議在本市發起商品住房“以舊換新”活動。



本次“以舊換新”活動，主要針對計劃出售二手住房併購買新房的購房居民。購房居民先與房地產開發企業達成購買新房的意向，再由房地產經紀機構優先推動其舊房交易，舊房成功出售後按約定完成新房交易。首批參加倡議的房地產開發企業20餘家，房地產經紀機構近10家。首批參加倡議的項目30餘個，主要分布在嘉定、鬆江、青浦、奉賢、臨港等區域。



參加“以舊換新”活動的房地產開發企業承諾，在一定期限內，舊房未成功出售的，購房居民可以無條件“退房退款”；房地產經紀機構承諾，對購房居民的舊房“全城推、優先賣”。



在此之前，深圳已經行動，模式與上海類似。據深圳新聞網4月23日消息，深圳市房地產業協會與深圳市房地產中介協會聯合發起商品住房“換馨家”活動。



本次“換馨家”活動鼓勵房地產開發企業和中介機構積極參與，與計劃出售二手商品住房併購買新建商品住房的購房居民簽署協議。房地產開發企業對換房人意向購買的新房設定一定期限的“解約保護期”；中介機構則將優先推動換房人舊房交易，縮短交易周期。

