雷倩：閩台融合可成台灣百姓避戰安全通道

雷倩提金廈融合建議 環球兩岸會視頻 中評社華盛頓5月7日電（記者 余東暉）台灣知名政論人士雷倩表示，大陸正在大力推動的閩台融合可以成為戰爭陰影下台灣普通老百姓的安全通道。事實上台灣已經有很多人在討論是否到泉州、漳州等地去買房定居，安家落戶。



有兩岸和海外華人學者參與的“環球兩岸關係研究會”日前邀請台灣前民意代表、金門高粱股份有限公司前董事長雷倩和華僑大學教授林宏宇就“金廈融合發展：機遇與挑戰”進行研討。在金門漁船事件再度抬高兩岸緊張關係之際，金門與廈門的融合何去何從，引人關注。



雷倩回顧2008年到2016年，馬政府曾希望逐步推動金廈融合發展，包括金廈大橋的評估已提上議事日程。但後來現狀發生了改變，尤其是在佩洛西訪台後，“海峽中線”不復存在；金門漁船事件後，“禁限水域”也徹底被沒收。解放軍加大了在台海的行動力度，最近M503航道修正。這些說明，2022年到2024年兩岸關係的板塊已經挪移，大陸已經主動地有更多作為，包括頒布閩台兩岸融合發展示範區。



雷倩強調，如果民進黨一路推動“台獨”，兩岸就沒有和平選項，衹有戰爭選項。在戰爭選項中，一個是美國主導，要求台灣加強嚇阻力，對台灣的安全保證，但這些都是海市蜃樓，鏡花水月，不可靠。而另一個是大陸主導的軍事準備，則是實打實地在進行，解放軍軍力突飛猛進。台灣老百姓常被忽悠說，可以在極力主張獨立的情況之下維持和平的現狀，這是完全不可能的。