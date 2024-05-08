仇長根語中評：解決台灣問題外部障礙是美國

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根（中評社圖片） 中評社北京5月8日電（記者 海涵）日前，美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達宣稱，美國已有自己需要的對台政策框架，不需要改變；改變這個政策框架是不明智的。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根就此接受中評社記者採訪指出，康達強調美國不需要改變“對台政策框架”，是美國“以台制華”戰略所決定的。美台勾結炒作“聯合國2758號決議”，試圖挑戰1943年中美英三國簽署的《開羅宣言》、1945年發表的《波茨坦公告》，只能說是不懷好意，別有用心，根本站不住腳，完全是一個“過時”的鬧劇。真正做到維護好中美關係大局，美國必須用實際行動來證明。中國不抱任何幻想，堅決反對“台獨”，反對外部勢力干涉，做好萬全之準備。



仇長根認為，康達講出了美國長期以來推行“以台制華”戰略的真實心境。所謂美國自已需要的“對台政策框架”，即45年前1979年卡特總統任內出台的“台灣關係法”和42年前1982年里根總統任內出台的“對台六項保證”。美國歷屆政府依此形成“對台政策框架”，打“台灣牌”，遏制中國。進入21世紀，尤其2016年特朗普、2020拜登執政，又先後制訂“交往法”“保證法”“台北法案”“台灣政策法”等涉台法案，進一步充實“對台政策框架”。而中美三個聯合公報階位則放低，並不斷遭到挑釁，乃至核心內容“一個中國原則”逐步被“掏空、顛覆”。



仇長根表示，康達強調美國不需要改變“對台政策框架”，是美國“以台制華”戰略所決定的。主要原因：一是，中美戰略博弈，美國“遏中”需要利用台灣助力，以符合美國的國家利益；二是，美國推行“印太戰略”，建構“聯盟”體系及“亞太版北約”，需要將台灣拉進“圈內”搞事；三是，美國為維護“軍工複合體”龐大的既得利益，渲染台灣受“中國軍事威脅”，需要借口向台灣輸出武器。因此可以斷定，不論台灣哪個政黨施政，美國都不會改變或放棄這個“對台政策框架”。

