段磊語中評：美對台戰略模糊　圖謀以台制華

武漢大學法學院副教授、武漢大學兩岸及港澳法制研究中心研究人員段磊（圖片由受訪者提供） 中評社北京5月9日電（記者 海涵）日前，美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達宣稱，美國已有自己需要的對台政策框架，不需要改變；改變這個政策框架是不明智的。武漢大學法學院副教授、武漢大學兩岸及港澳法制研究中心研究人員段磊就此接受中評社記者採訪時指出，一方面，美方在對台政策上依然保持所謂“戰略模糊”，確保自身的政策彈性空間；另一方面，這也反映出美國並未放棄“以台制華”的圖謀。美方的有關論調決不會影響到兩岸走向統一的大局、大勢、大方向。無論美國方面和台灣當局的政策如何變化，這都無法改變中國政府和中國人民實現祖國完全統一的能力和決心，而這才是兩岸關係最終走向的決定性力量。



4月30日，康達在美國會參議院外委會為“與台灣關係法”實施45周年舉行的聽證會上說：“我們有了我們需要的框架，我們不需要改變它。我們需要的是利用我們掌握的所有工具，對當下做出反應。”段磊表示，可以從兩個方面加以理解。一方面，可以判斷，美方在對台政策上依然保持所謂“戰略模糊”，確保自身的政策彈性空間。2023年中美兩國元首在舊金山會晤期間，拜登重申“不支持‘台灣獨立’”“無意同中國發生衝突”，釋放了緩和中美關係的信號。對美國而言，轉向“戰略清晰”意味著在“台灣地位問題”激進表態，這不僅將加劇中美關係倒退的風險，而且可能誘使民進黨當局作出更為激進的“台獨”活動，反而限縮其自身政策選擇空間。對美國的全球戰略而言，在俄烏衝突、巴以衝突的叠加影響下，美國的國際信譽和它在其西方盟友中的領導力已經備受質疑。很顯然，美方完全無法承擔在台灣問題上“玩火”可能造成的中美關係降級與台海局勢升級這樣的重大政治影響。

