中評現場：人才高峰會論香港吸引人才優勢

與會嘉賓合照（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）“香港.全球人才高峰會”7日在香港會展中心開幕。高峰會由香港人才服務辦公室（人才辦）主辦，當日起一連兩日舉行。這是本屆政府首個以人才為主題的國際級論壇和展覽會，旨在發揮國際人才力量，推廣香港樞紐地位。



高峰會開幕環節首先播放了最新宣傳片，由九位世界各地不同專業和背景的人才分享在港發展的體會，以及香港作為國際金融中心、國際航運中心、國際創新科技中心、區域知識產權貿易中心等，並有簡單稅制、頂尖教育和醫療服務等，以至作為粵港澳大灣區中心城市、盛事之都、宜居城市和亞洲國際都會的優勢和機遇。



隨後，香港特區行政長官李家超為高峰會主禮並致開幕辭。李家超表示，人才是第一資源，是促進經濟發展和競爭力的源動力。具策略視野的專才能以創新思維，開發和提升新產品、服務和技術。人才渴求個人增值，努力在各自領域盡展所長，力求超越自我。這不但是專才與相關行業成功的要素，更是整體經濟成功的關鍵。全球各地在疫後努力恢復經濟增長，加上地緣政治局勢日趨緊張，吸納人才已成為環球現象和持續挑戰。



李家超指出，香港是與世界接軌的經濟體，能孕育全球人才茁壯成長。在“一國兩制”下，香港擁有多方面制度優勢，包括世界一流的營商環境、簡單低稅制、高度開放和國際化的市場，以及資訊、資本、貨物和人員自由流動。香港亦是亞洲區內最宜居城市之一，中西文化匯聚，擁有遠足徑、沙灘和世界地質公園等自然美景，高質、高效、可靠的醫療服務，而且是全球最安全城市之一。這些都是吸引人才來港尋求世界級工作機會和美好生活的要素。



李家超強調，政府投放大量資源以吸引、發展和留住人才。香港是亞洲唯一擁有五間全球百強大學的城市，而根據最新的Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名，香港的大學亦擁有世界排名頭10的大學學科，涵蓋不同專業。香港自二○二二年底推出一系列人才入境計劃，至今已吸引超過12萬名全球人才來港。他指出，吸引企業和人才來港需要社會各界共同協作，攜手壯大人才庫。