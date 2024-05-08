孫玉菡：在東南亞和歐洲加強宣傳吸引人才來港

香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）“香港.全球人才高峰會”7日在香港會展中心開幕。高峰會由香港人才服務辦公室（人才辦）主辦，當日起一連兩日舉行。這是本屆政府首個以人才為主題的國際級論壇和展覽會，旨在發揮國際人才力量，推廣香港樞紐地位。香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡在會見傳媒時表示，會在東南亞和歐洲加強宣傳，吸引人才來港發展。他強調，任何人才政策的前提，必定是本地人力不足才會考慮引進人才或勞工，政府必定會確保本地人優先就業。



本次“香港.全球人才高峰會”分三部分，包括7日舉行的“國際人才論壇”和8日舉行的“第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會”。期間還將同步舉辦“機遇匯人才博覽展”。孫玉菡表示：“很高興行政長官親臨現場致開幕辭。國家人力資源和社會保障部部長王曉萍親自由北京來香港，為我們作主旨致辭，彰顯了不論是香港特區以至國家都高度重視香港作為人才高地的重要性。”



孫玉菡表示，當日現場有1200位參與者，線上則有2500人登記實時收看直播。預計這兩日連同博覽展應有超過7000人次參與首次舉辦的“香港.全球人才高峰會”和博覽展。“我們一共邀請超過20位世界各地包括內地的商界、政界、學界等精英、翹楚和專家學者，作不同類型的演講；今次博覽展亦有近百間參展機構，為來港人才展示各類型的支援，無論是就業、居住、教育等一系列協助他們融入香港的範疇，統統可透過今日的博覽展，讓人才取得所需的資訊。”



孫玉菡表示，香港是國際大都會，歡迎亦致力吸引世界各地的人才。香港的人才入境計劃固然內地人才佔比較大比例，但也有很多世界各地的人才。他說，未來政府會再加強宣傳力度，致力吸引更多海外人才。“我們未來會到訪數個重點地區，一是面向東南亞，在我們的周邊地區吸引更多人才來港；另外會到訪歐洲，針對當地很多人才，吸引他們來港，做大做強香港作為人才高地的角色，發揮好我們的功能。我們會全力協助人才來港並更早融入。”