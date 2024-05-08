中評鏡頭：“機遇匯人才博覽展”火熱開幕

博覽展氣氛熱烈（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月8日電（記者 盧哲）“香港.全球人才高峰會”7日在香港會展中心開幕。高峰會由香港人才服務辦公室（人才辦）主辦，當日起一連兩日舉行。這是本屆政府首個以人才為主題的國際級論壇和展覽會，旨在發揮國際人才力量，推廣香港樞紐地位。期間舉行的“機遇匯人才博覽展”亦備受關註，一開幕就吸引眾多人士進場參觀，現場氣氛火熱。



本次高峰會分三部分，包括7日舉行的“國際人才論壇”和8日舉行的“第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會”。兩日期間同步舉辦“機遇匯人才博覽展”。據悉，“機遇匯人才博覽展”有約60多個參展機構，包括就業、住屋、物業、教育、銀行金融等行業，預計2日共吸引7000人次參與。人才辦表示，博覽展歡迎有意來港或在港發展的人才、關心人才發展的各界持份者、非本地大學生和市民參觀。各人力資源機構和招聘平台將於博覽展展示不同專業優質本地職位資訊，適合不同背景和資歷的人才及專才。抵港人才亦可獲取在港求職、就業或創業的相關資訊。此外，部分參展機構將為入場人才及其家人提供諮詢服務及安居就業方案或優惠，協助他們移居香港，盡快適應並留港發展。



中評社記者在現場看到，博覽展內人頭攢動，有不少知名機構的展位都聚集了大批年輕面孔、不同膚色的參觀人士。除了香港本地的各大機構、高校及企業外，也有來自廣東及澳門的參展商在為咨詢者作展示及講解。有提供諮詢服務的公司表示，人才來港後仍有住房、子女教育等很多生活鎖碎事要處理，公司的業務是提供相應協助。也有銀行展位的工作人員介紹，公司除了想招聘“人才”，也希望能吸納這批高端客戶。有正在港就讀博士的參觀者表示，香港的工作環境更好，希望通過展覽瞭解香港近期的就業環境。



