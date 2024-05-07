涉嫌偽造安檢記錄　波音又被美航管局調查

中評社北京5月7日電／據央視新聞報導，當地時間5月6日，美國聯邦航空局宣布，已針對波音公司啟動調查，以確認這家飛機製造商所報787型“夢想客機”員工偽造安全檢查記錄一事是否屬實。



根據聯邦航空局的聲明，波音公司4月自願報告稱，可能在生產特定787型客機時，未完成確認機翼連接機身處的黏合和電氣接地是否適當的安全檢查。聯邦航空局因而啟動調查，以判定波音是否完成相關安檢，及其公司員工是否偽造記錄。



法新社報導，上述安檢旨在確保飛機各部件電流安全且正常運轉。



聲明還說，波音公司正重新檢查生產系統中的所有787型客機，而其“必須制定方案以解決已服役客機（可能存在的問題）”。



波音787型客機項目主管斯科特·斯托克4月29日在致波音位於南卡羅來納州北查爾斯頓工廠員工的電子郵件中說，該廠一名工人向主管上報了生產“違規”事件，波音隨後發現，多人一直違反公司規定，沒有實施符合要求的安檢，卻在工作記錄中謊報安檢已完成。



斯托克稱，波音隨後向聯邦航空局上報該事件，正迅速採取嚴肅整改措施。鑒於波音工程師認定相關違規操作不會“即刻”產生飛行安全問題，該公司認為沒必要停飛任何客機。



美聯社報導，暫無客機因這一事件遭停飛，但北查爾斯頓工廠正在生產的客機可能因額外安檢程序致交付速度放慢。787型客機是雙通道寬體機，通常執飛遠程國際航線。



今年以來，波音公司屢曝負面新聞，負責生產787型客機的北查爾斯頓工廠近期也頻上頭條。4月17日，為波音服務17年的質量工程師薩姆·薩萊普爾在國會聽證會上說，波音在飛機組裝環節“走捷徑”將導致材料“過早疲勞”等風險，所有787型客機都應停飛並接受調查。波音方面堅決否認薩萊普爾的質疑。



3月9日，曾在波音工作32年並曝光公司質量控制問題的約翰·巴尼特原定當天出庭指認波音誹謗，卻被發現疑似死於自殺。巴尼特2010年在北查爾斯頓工廠出任質控經理，2017年因健康原因退休，2019年爆料波音生產安全問題。

