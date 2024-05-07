英國火車司機再次發起罷工行動

中評社北京5月7日電／據央視新聞報導，當地時間7日，英國火車司機聯盟開始新一輪為期3天的罷工行動。參加罷工的16家鐵路公司將在7日至9日輪流罷工，民眾出行將受影響。



此次罷工的原因仍是薪酬爭議，該爭議已持續兩年之久，火車司機聯盟此前已就此發起過數輪罷工。