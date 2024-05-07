用新場景牽引低空經濟發展

中評社北京5月7日電／據人民日報報導，今年春天，江蘇省無錫市丁蜀機場“空中賞櫻”專線在櫻花盛開期日均起降超30架次，為遊客提供了欣賞春日美景的新視角。目前，低空應用場景仍在不斷豐富，從“賞櫻游”到“城市游”，更多特色低空旅遊項目正在醞釀。



應用場景是低空經濟產業鏈的關鍵一環。現實中的應用場景為高技術產品提供了試驗場，為企業提供了市場，也為科研人員提供了方向。當前，一大批新技術、新產品正在各類應用場景中“拔節生長”，為培育新產業新模式不斷拓展新空間。一段時間以來，多個城市啟動專門計劃，積極開拓應用場景。比如，安徽省合肥市為發展低空經濟成立專班，幫助企業挖掘應用場景，常態化發布“場景機會”和“場景能力”清單招引企業。以場景創新帶動產業落地，實現場景與產品的“雙向奔赴”，推動低空經濟發展才有堅實的基礎。



供需聯動是場景創新的關鍵，應盡量避免出現供需不匹配。一方面，要從群眾生活和城市發展的難點、痛點、堵點出發，打造智慧化、便捷化、普惠化的數字化應用場景；另一方面，應重視並滿足人民群眾的個性化、多樣化需求。拿發展低空經濟來說，可聚焦“低空＋觀光旅遊”，策劃多樣化的低空觀光產品；聚焦“低空＋物流運輸”，加快構建醫療物資配送、商務閃送、快件轉運等低空運輸新業態；聚焦“低空＋城市治理”，更好賦能環境、交通、應急、安防等治理需求……需求是推動科技創新的重要動力，要根據市場變化，做好以場景育產業的文章。



開拓應用場景，不僅要挖掘現實需求，還要突出創新思維，探索更多“人無我有”的應用場景。要堅持因地制宜，在立足資源禀賦、產業基礎和現實能力的基礎上，開動腦筋、大膽實踐，形成自身特色。開發低空經濟場景，可以與數字經濟等其他領域的場景結合起來，培育智慧城市、文旅發展、數字生活等領域的潛在場景，進行協同開發。這需要加強統籌協調，做好數據共通、資源共享、發展共謀，促進產業集群化發展。



為新技術新產品尋找更多應用場景，正成為各地開辟新賽道、塑造新動能的現實選擇。抓住機遇，以需求為導向，以創新為動力，為產品找場景、為場景找產品，推動場景資源向企業開放，定能促使更多創新成果加快轉化為現實生產力。