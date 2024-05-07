中評社北京5月7日電／據人民日報報導，習近平總書記強調：“讓農民掌握先進農業技術，用最好的技術種出最好的糧食。”



近年來，各地區各部門扎實推進人才強國戰略，著力建設現代農業產業技術體系，全方位培養、引進、使用人才，取得顯著成效。如今，越來越多青年農業科技人才扎根農業生產，讓農業科技成果更快速更順暢地轉化為現實生產力，為扎實推進鄉村全面振興提供重要的智力支持。



農業現代化，關鍵在人才。據測算，在生產條件相同、投入不變的情況下，通過提高農業技術到戶率，糧食單產提高幅度可達10%以上。青年農業科技人才要從農業生產一線的需求出發，積極走出實驗室、走出學校，深入到祖國廣袤的鄉村中，將農業科技成果轉化為農民可用的種植養殖技術，助力農業發展、農民增收。



多措並舉造就青年農業科技人才隊伍。要完善全鏈條培育制度，在農業科技項目、科技創新平台、現代農業產業技術體系、技術試驗示範等工作中，支持青年人才挑大梁、當主角，使他們盡快脫穎而出。鼓勵高校、科研院所、企業圍繞重點學科和領域，穩定支持一批創新潛力突出的青年農業科技人才。



鄉村是年輕人幹事創業、追逐夢想的熱土。新時代呼喚著更多青年農業科技工作者在鄉村沃土上用心用情接續奮鬥，播撒更多科技興農的種子，同鄉親們一道為推進鄉村全面振興貢獻力量。