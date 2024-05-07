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青藏鐵路西格段發送旅客1.1億人次
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2024-05-07 17:07:05
中評社北京5月7日電／據人民日報報導，記者從中國鐵路青藏集團有限公司瞭解到：截至2024年4月底，青藏鐵路西寧至格爾木段（以下簡稱西格段）自1984年5月1日開通運營以來，累計發送旅客數量突破1.1億人次、發送貨物4.8億噸，青藏鐵路的區域性功能和對地方經濟的帶動作用日益強勁。
開通運營40年來，西格段經歷了從單線到電氣化復線，從內燃機車到電力機車再到復興號動車組的一次次飛躍。隨著西部大開發戰略的深入推進，鐵路給沿線群眾的出行和生活帶來深刻變化，成為高原群眾的致富路、幸福路。
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