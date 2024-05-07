將莫高窟“畫”進數字世界

中評社北京5月7日電／據光明日報報導，在敦煌莫高窟，一群年輕人將莫高窟“畫”進數字世界，“復活”千年藝術，以青春芳華守護石窟瑰寶。



敦煌研究院文物數字化保護團隊，用數字技術高精度還原石窟和壁畫藝術原貌，讓世界各地觀眾可以跨越時空，感受敦煌文化的浩瀚之美。



在敦煌莫高窟的靜謐之中，一台第四代壁畫高保真自動拍攝設備沿著軌道緩緩移動，它像一位沉默而專注的攝影師，用精密的鏡頭捕捉著牆上的每一寸細節。隨著快門的“哢嚓”聲，歷史的塵埃似乎被輕輕拂去，壁畫的每一個細節被永久定格下來。



在文物數字化研究所，工作人員用自動拼接軟件，將這些分散的影像拼接成一幅幅完整的壁畫圖像。



2006年4月，敦煌研究院數字中心成立，數字化保護工作日益精準。2014年，數字中心更名為文物數字化研究所。截至目前，研究所聚集了110名專業技術人員，他們來自計算機、攝影、藝術設計、視頻編導、動漫等多個學科，形成了一個跨學科的文物保護人才團隊。



丁曉宏是文物數字化研究所副所長。他介紹，除了壁畫，他們還採用了先進的激光掃描和三維重建技術，對莫高窟中的珍貴大型彩塑進行詳細的數據采集。通過這些技術手段，他們將洞窟中的文物轉化為立體的數字模型，從而為每一件文物創建一個詳盡的數字檔案。



截至目前，團隊完成了295個洞窟的高精度采集工作、186個洞窟的全景漫游節目製作和7處大遺址三維重建，形成了數字化壁畫圖像、洞窟結構和彩塑三維數據、虛擬漫游節目等海量數字化資源。這些無價之寶以數字化的形式，突破時空的限制，被更多的人所瞭解和欣賞。



2016年5月，“數字敦煌”資源庫正式上線，面向全球共享30個洞窟、高清壁畫圖像和文字解說，目前訪問用戶遍布全球近80個國家，訪問量超過2200萬人次。



“數字化讓文物走出博物館，抵達世界各個角落，激發了人們要去現場看一看實物的想法。”敦煌研究院院長蘇伯民說。

