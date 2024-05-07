陳茂波：ETF擴容將令合資格產品數量增七成

中評社香港5月7日電／香港財政司司長陳茂波今天在“推動內地與香港金融市場聯動發展研討會”上致辭說，中證監早前公布5項推進兩地市場雙向流動的措施，有助鞏固及提升香港國際金融中心地位，對推動香港證券市場發展發揮正面積極作用。



香港電台報導，陳茂波表示，交易所買賣基金（ETF）自2022年7月納入互聯互通，為本港ETF市場帶來很大增長動力及新流動性。截至今年3月，南向ETF累計成交額逾8000億港元，反映內地投資者對本港ETF需求十分殷切，他預計今次擴容將令合資格ETF產品數量增加逾70%。至於將房託基金（REITs）納入互聯互通後，可為兩地市場帶來增量資金，助力香港打造更具國際競爭力的ETF生態圈，鞏固作為國際資產管理中心的地位。



陳茂波又預期，優化基金互認安排將放寬認可基金條件及銷售比例，視乎最終達成的協議，估計放寬後香港符合條件的基金可增加逾60隻，資金規模增加逾50%，有望吸引到更多海內外基金公司來港註冊基金產品，讓投資者有更豐富產品選擇，助力提升香港資產管理中心業務。



他還提到，截至今年3月底，滬深港通北向交易為內地股市帶來逾1.8萬億元人民幣淨資金流入，南向交易為港股帶來逾3萬億港元淨資金流入。債券通日均成交量由2017年的22億元人民幣，增至今年首季的逾450億元。