中評編譯：美國集體霸權與韓國外交

中評社首爾5月8日電（記者 崔銀珍編譯）首爾大學政治外交系教授，東亞日報客座評論委員Chun Chaesung日前在韓國《東亞日報》上發表了題為：美國加快"集體霸權"戰略對韓國外交也是機會的評論文章，全文編譯如下：



美國總統選舉在即，特朗普前總統和其親信們的發言引起了軒然大波。由於經歷了特朗普政府的Give and Take式交易外交，提及增加防衛費分攤額和駐韓美軍撤離的事情非同尋常。美國之前一直發揮著全球性的領導能力，作為霸權國家，它一直在外交大戰略的廣闊範圍上行動。雖然在孤立主義和全面介入的兩個極端上採取了多種戰略，但從未放棄在混亂的國際政治中維持秩序的霸權作用。它是作為自由民主主義的模範國家，提出了增進人權和市場資本主義，遵守國際法，建立以多邊主義為基礎的自由主義國際秩序。



這樣的美國之所以難以發揮領導者的作用，是因為結構上的原因。霸權國家是指向國際秩序提供必需的全球性公共財產的國家。在防止戰爭的世界性同盟體制、防止核武器擴散、解決經濟危機、保護運輸路線等無秩序的門檻上，霸權國家的作用非常重大。問題是國際公共財產的需求正在劇增的現實。地球化時代不平等、恐怖襲擊、新冠肺炎等保健問題、急速發展的新技術、氣候問題等危機因素呈幾何級數增長。可以認為，中國、俄羅斯的挑戰和美國的國力減弱是拒絕領導、和標榜美國優先主義的特朗普主義興起的原因。



但最重要的原因是，僅靠一個國家的力量很難建立國際政治秩序。因為美國最強大的霸權時期和國際公共財產需求飈升的時期重叠在一起，所以我們認為美國的霸權是穩固的。這是很大的錯覺。即使美國甩開中國，恢復經濟，重新占據最強者的位置，現在也很難保證獨占霸權的地位。

