中評社香港5月7日電／俄羅斯政府“電報”頻道上發佈消息表示，俄羅斯政府已經宣佈辭職。



消息稱：“米舒斯京在連任的俄羅斯總統面前簽署了政府辭職令。”



根據憲法，政府在國家元首就職前卸任。在新內閣成立之前，部長們自動獲“代理”部長一職，並繼續工作。



俄羅斯聯邦政府組建程序



根據俄羅斯聯邦《憲法》，俄羅斯聯邦政府是在俄羅斯聯邦總統的全面領導下行使行政權。



俄羅斯聯邦政府由俄羅斯聯邦政府主席（即總理）、俄羅斯聯邦政府副主席和聯邦部長組成。 俄羅斯聯邦政府主席由俄羅斯聯邦總統在國家杜馬批准其候選人資格後任命。



俄羅斯聯邦政府主席候選人由俄羅斯聯邦總統在新當選的俄羅斯聯邦總統就職後兩周內向國家杜馬提交。



國家杜馬在俄羅斯聯邦總統提交提案之日起一周內審議俄羅斯聯邦政府主席候選人資格。根據俄羅斯聯邦總統提交的俄羅斯聯邦政府主席候選人審議結果，國家杜馬給予批准或拒絕。



如果國家杜馬批准俄羅斯聯邦總統提出的俄羅斯聯邦政府主席候選人資格，則俄羅斯聯邦總統任命該候選人擔任俄羅斯聯邦政府主席職務。



如果國家杜馬拒絕俄羅斯聯邦總統提出的俄羅斯聯邦政府主席候選人資格，俄羅斯聯邦總統有權向國家杜馬提出重新提名的俄羅斯聯邦政府主席候選人的提案，或再次審議此前曾被國家杜馬拒絕的候選人的資格。



在國家杜馬三次否決俄羅斯聯邦總統提出的俄羅斯聯邦政府主席候選人後，俄羅斯聯邦總統直接任命俄羅斯聯邦政府主席。在這種情況下俄羅斯聯邦政府主席的候選資格不再需要國家杜馬的批准。 俄羅斯聯邦總統有權解散國家杜馬並舉行新的選舉。



俄羅斯聯邦政府主席在任命後不遲於一周需向俄羅斯聯邦總統提交關於聯邦執行機構結構的提案。



俄羅斯聯邦政府主席將俄羅斯聯邦副總理和聯邦部長（總統任命的聯邦部長除外）的候選人資格提交國家杜馬批准。俄羅斯聯邦總統無權拒絕任命經國家杜馬批准的俄羅斯聯邦副總理和聯邦部長。



俄羅斯聯邦總統在與俄羅斯聯邦議會聯邦委員會磋商後任命聯邦部長，即負責國防、國家安全、內政、司法、外交、緊急情況和救災、公共安全問題的聯邦執行機構負責人。