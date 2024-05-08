快評：又一批知名人物登陸　訪陸潮停不了

中評社快評／海峽兩岸民意交流基金會董事長張平沼今日率團登陸，展開為期7天的訪問行程。團員之一詹江村說，訪問團前2天將在北京和國台辦主任宋濤與全國政協委員會面交流，中間4天將前往山東省濟南市和淄博市參訪，最後一天再返回北京與海協會會長張志軍會面後才返台。



這是繼國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁4月26日率16名黨籍“立委”訪京之後，又一批台灣知名人物應邀訪問大陸。該團共有25人，成員包括前“立委”朱鳳芝、丁守中、林建榮、陳根德、陳學聖、郭正亮、李永萍、張慶忠、林滄敏、廖正井、邱文彥、溫玉霞、李德維、柯淑敏，桃園市議員詹江村、舒翠玲、楊朝偉，以及多名企業家。其中很多人在大陸的知名度甚高。



率團登陸的張平沼為台灣商總龍頭，年輕時從小學老師做到法官、“立委”，中年投身企業界，一手催生數十家公司，積極推動兩岸商務交流。張平沼現為海峽兩岸民意交流基金會董事長，該基金會2010年與全國政協建立互訪機制，歷年來台灣參訪團曾先後到訪上海、江蘇、湖南、內蒙古、青海和貴州等地，團員最多曾高達45人。



近期大陸文旅部、海關總署及福建省政府等釋出多項政策措施，推動兩岸擴大交流、促進合作、深化融合，台灣各方面均感受得到大陸釋出的訊息及善意，對兩岸交流的升溫和兩岸關係的改善有更多、更大的期待。各方也都見到，今年以來，以大陸為主場的兩岸交流活動一場接一場，非常熱鬧，訪陸潮停不了！



兩岸交流繼續升溫，兩岸關係就將更加穩固。詹江村出發前說，此行希望能夠增進兩岸民意代表的交流，持續堆疊善意，化干戈為玉帛，讓兩岸能和平共榮。可以說，這也是多數民意的期盼。