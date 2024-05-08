富權：放棄“團進團出”　柯文哲“投名狀”？

中評社香港5月8日電／澳門新華澳報8日發表富權文章：放棄“團進團出”是柯文哲倒向民進黨的“投名狀”？以下為文章內容。



今日是鄧麗君逝世二十九週年。鄧麗君有一首紅遍全球華人社會的名曲曰：《何日君再來》，其頭兩句歌詞是“好花不常開，好景不常在”。也真是“應景”，這幾天台灣地區的政治態勢發展，就有著濃重的“好花不常開，好景不常在”陰影。在第十一屆“立法院”第一會期開議後，國民黨和民眾黨黨團攜手封殺民進黨黨團，所向披靡，無往不勝的“好花”和“好景”，可能會因為民眾黨主席柯文哲向民眾黨黨團祭出的放棄“團進團出”的指令，可能會讓只比民進黨多一席“立委”的國民黨黨團，喪失多數議席的優勢，甚至因為“綠白合”而反過來處於劣勢，重蹈過去八年來被民進黨“摁著打”的覆轍。



據台灣媒體報導，近日傳出柯文哲在民眾黨“立法院”黨團會議中下令，民眾黨“立委”在“立法院”投票可以不必再一定“團進團出”，若干民生法案可以開放投票。這勢必打破民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌立下的“團進團出”軍令狀，在某些關鍵性議案在表決時，民進黨民眾黨黨團無需再與國民黨黨團合作，民眾黨“立委”可以根據個人意願自行投票。這樣，就勢必會被民進黨黨團乘罅而入，以威迫利誘的手段將民眾黨“立委”拉過去，這樣民眾黨“立委”就將成為民進黨手中的“關鍵少數”，國民黨黨團就將再次成為少數，無法發揮“朝小野大”的制衡作用了。



其實，這段時間以來，黃國昌“團進團出”的內部指令，已經開始“鬆了螺絲”。上周二國民黨和民眾黨黨團聯手推出“電價凍漲決議案”，就有民眾黨“立委”麥玉珍、林國成缺席，幸好在表決時仍然是藍白大於綠，因而順利通過。上周五國民黨發動《電業法修正草案》逕付二讀，民眾黨黨團副總召黃珊珊、“立委”吳春城卻也未到，但仍然僥倖過關。此時，國民黨已經警覺到民眾黨黨團的“團進團出”指令開始失效。而前日台媒的報導，更為助證柯文哲不必再一定“團進團出”的指令確有其事。



柯文哲又何止於此？在台媒作出上述報導的當天亦即前日的晚間，更是在臉書表態，“賴清德也不用擔心，在『國會』一定居於劣勢。執政者做的對，民眾黨會支持。”這兩者互為交叉比證，似乎是折射了柯文哲要將民眾黨的八個“立委”議席，作為向賴清德輸誠的“投名狀”，重溫曾經有過的“綠白合”舊夢。

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柯文哲為何會有如此重大的變化？可能是對其遭受“內外交困”的要解困之策。首先是在“外”的方面，民進黨當局眼看柯文哲不但放棄在“二零二四”大選中，堅持要參選而形成“三腳篤”競選態勢，等於是暗中助力賴清德當選的立場，反而是“縱容”黃國昌在“立法院”中大搞“藍白合作”，搞到民進黨屢戰屢敗，灰頭土臉。倘若此種態勢持續下去，賴清德在就職後，本來就是“少數總統”再加上民進黨在“立法院”的劣勢，就將會“政令出不了行政院”，寸步難行。因此，民進黨當局就向柯文哲下手，檢方針對其身涉的台北京華城案、北投士林科技園區案、台智光案等弊案，以偵字案偵查，還將其列為被告。昨日，台北市議員鍾小平、楊植鬥和林杏兒再“踏上一腳”，指控其涉及“第一果菜及魚類批發市場改建工程”的弊案。由此，柯文哲在剛就任台北市長時因為痛打“五大弊案”的“揭弊英雄”人設就頹然坍塌，而且還有可能會“吃牢飯”，二零二八年“再戰江湖”的美夢難以再圓。因此，柯文哲就要以民眾黨黨團放棄與國民黨黨團合作，改為與民進黨黨團合作，讓民進黨再次在“立法院”耀武揚威，來換取民進黨當局的“手下留情”。當然，也不可能立即就宣布“藍白合作”，因而就先以放棄“團進團出”為第一步，再謀求逐步過渡至“綠白合作”。



在“內”方面，“二零二四”選後，柯文哲沒有任何政治舞台，其見報率越來越低。反而是其一手提攜的黃國昌，藉著民眾黨“立法院”黨團總召的權力，呼風喚雨，在客觀上成為民眾黨的“摣FTI人”。因而有人估計，黃國昌總有一天會在民眾黨內取代柯文哲。雖然柯文哲曾經為民眾黨的“不分區立委”立下規矩，其任期衹有兩年，時間到了就須辭職，讓落選的“不分區立委”候選人得以補替，獲得鍛煉的機會，但安知現在當時得令的黃國昌，屆時會否拱手讓出“不分區立委”以至是民眾黨黨團總召的權杖？因此，祭出放棄“團進團出”的指令，就是鬆動黃國昌在黨團的權力的招數。



實際上，目前民眾黨的八名“不分區立委”，各有不同政治立場，其中有的本來就是“親綠”甚至是“獨派”，即使是黨團副總召黃珊珊，也是“小英女孩”，而且還要為其兄長黃曙光疑似所涉弊案“保駕護航”。因此，倘若民進黨黨團放棄“團進團出”，黃國昌的號召力就將會大受削弱，多數“立委”就極為容易被民進黨當局以各種手段“拉出去”，從“傅（崐萁）庸團體”變成“附綠團體”。



這樣，柯文哲就可以向民進黨當局“待價而沽”了。