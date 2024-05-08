湖北：加快建成中部地區崛起重要戰略支點

5月7日，國務院新聞辦公室在北京舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，湖北省委副書記、省長王忠林，湖北省委常委、常務副省長邵新宇，湖北省政府副省長、秘書長蔚盛斌，湖北省發展改革委主任黎東輝圍繞“奮力推進中國式現代化湖北實踐 加快建成中部地區崛起重要戰略支點”作介紹，並答記者問。新華社記者金良快攝 中評社北京5月8日電／據新華社報導，“這些年，湖北勇擔使命、篤行實幹，支點建設取得明顯成效。我們有信心、有決心在新時代推動中部地區崛起中，擔起支點重任，展現更大作為。”在國新辦7日舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，湖北省委副書記、省長王忠林說。



王忠林介紹，湖北始終堅持發展第一要務，全力應變局、穩增長、提能級，保持了穩中有進的發展態勢。特別是這幾年，在遭受疫情重創的情況下，湖北發展一路頂壓前行、一路回升向好。今年一季度GDP增長6.1%，經濟運行起步有力、開局良好。



推動中部地區崛起是黨中央作出的重要決策。王忠林說，湖北已就“奮力推進中國式現代化湖北實踐，加快建成中部地區崛起重要戰略支點”作出系統部署，進一步明確了支點建設的五個功能定位以及總體思路、重點任務。



“五個功能定位，就是加快建設國內大循環重要節點和國內國際雙循環重要樞紐、國家科技創新與製造業基地、國土安全保障服務基地、國家水安全戰略保障區、國家優質農產品生產區。這是戰略支點的責任所在，也是我們要努力的重點方向。”他表示，將著重在以下幾個方面狠下功夫。



一是加快能級躍升，不斷增強支點的戰略支撐力。要鞏固持續向好的發展勢頭，推動經濟質的有效提升和量的合理增長，力爭未來5年經濟總量再跨越兩個萬億台階。



二是強化創新驅動，不斷增強支點的硬核競爭力。堅持以“用”為導向推動科技創新與產業創新深度融合，加快建設武漢具有全國影響力的科技創新中心，突破性發展光電子信息等五大優勢產業，做強做優“51020”現代產業集群（5個萬億級支柱產業、10個5000億級優勢產業、20個千億級特色產業），打造全國新質生產力發展高地。



三是堅定擴大開放，不斷增強支點的要素集聚力。用好花湖國際機場、長江中游航運中心、中歐班列等開放通道，建強湖北自由貿易區等開放平台和中德、中法、中日等國際產業園區，積極構建高水平開放型經濟新體制，打造更具競爭力的內陸開放新高地。

