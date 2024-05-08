港股牛市重臨　跑贏全球股市

目前港股預測市盈率不足10倍，仍處於歷史偏低水平，預期仍有很大上升空間。（大公報） 中評社香港5月8日電／千億元計的內外資金湧入之下，港股一洗頽態，牛氣十足，本季至今恒生指數累升12%，遠遠跑贏同期下跌的MSCI環球股市指數。隨著市場投資氣氛改善，新公司上市意欲將逐步回暖，年內已有約百間公司申請上市，從中可見股市融資上市的功能與優勢不變。



大公報報導，近期環球股市出現“東升西降”的行情，美國利率走勢存在不確定性，面對通脹升溫及經濟失速滑坡，滯脹困局已形成，聯儲局減息存在很大變數，繼而影響歐央行、英倫銀行減息的決定，而日本央行為了支撐圓匯，更有可能加息，令美歐英日等發達經濟體股市普遍下跌，拖累MSCI環球指數本季至今下跌逾1%，年內升幅顯著收窄至6%左右。



內地經濟勝預期 中資股受捧



對比之下，內地A股、港股明顯轉強，其中恒指從年內低位回升逾20%，呈現技術性牛市，單是本季以來上升約12%，年內已倒升約8%，反超美歐股市的升幅，跑贏全球股市。



4月是港股由弱轉強的重要分水嶺，中國首季經濟優於預期，表現落後全球股市的中資股更見吸引力。



事實上，五一長假內地旅遊消費數據表現不俗，顯示中國內需穩步恢復，對次季經濟有正面影響。例如全國重點零售和餐飲企業銷售額在五一假期比去年同期增長6.8%，而商務部重點監測零售企業汽車、家電、家具銷售額亦錄得按年增長4.8%、7.9%及4.6%。



此外，五一假期全國國內旅遊出游合計2.95億人次，按年上升7.6%，而國內旅遊出游總花費1668億元人民幣，按年增長12.7%，可見中國內需增長潛力大，亦是環球股市出現“東升西降”的因由所在。



內外資金湧入 成交額大增



港股一洗頽態，呈現十連升，為6年來最長升幅，即使恒指昨日有回吐，但相信只是大漲小回的格局，股市升浪只是剛剛開始。



目前港股預測市盈率不足10倍，仍處於歷史偏低水平，預期港股還有很大上升空間。事實上，美歐經濟及股市不穩，加上中央出台政策措施支持香港金融業，吸引內外資金蜂擁流入港股。從港股日均成交增加至1300億元，估計近月北水南下及美歐基金等長期基金入市追貨的規模高達數千億元之巨，形成港股呈現爆發性上升的形態。就連華爾街女股神方舟投資創辦人伍德亦加入搶貨行動，增持比亞迪股份（01211），無懼美國當局計劃出招打壓中國新能源車產業。



市場回暖 逾百企業申IPO



隨著香港市場投資氣氛改善，新公司上市活動也逐步回暖，今年已有約百間公司申請上市，原因是公司上市估值有望提高，融資金額將會增加，當中不乏內地科技創新企業。有報告統計數字顯示，截至今年3月底，內地共有369間獨角獸企業，占全球獨角獸企業總數四分之一，這些創新企業成為香港市場上市集資的重要來源，有理由相信香港的新公司上市集資活動可以再創輝煌。



總之，內外資金大量流入下，香港市場融資的功能及優勢沒有變，繼續是全球主要上市融資中心之一。