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習近平抵達並開始對塞爾維亞進行國事訪問
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2024-05-08 13:14:22
（圖源：新華社）
中評社北京5月8日電／據外交部網站報道，當地時間2024年5月7日晚，國家主席習近平乘專機抵達貝爾格萊德，應塞爾維亞總統武契奇邀請，對塞爾維亞進行國事訪問。
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