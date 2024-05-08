】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 】 
習近平抵達並開始對塞爾維亞進行國事訪問
http://www.CRNTT.com   2024-05-08 13:14:22


（圖源：新華社）
　　中評社北京5月8日電／據外交部網站報道，當地時間2024年5月7日晚，國家主席習近平乘專機抵達貝爾格萊德，應塞爾維亞總統武契奇邀請，對塞爾維亞進行國事訪問。
 


【 第1頁 第2頁 第3頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：