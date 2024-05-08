中國連續18個月增加黃金儲備

中評社香港5月8日電／截至4月底，中國黃金儲備規模環比增長6萬盎司至7280萬盎司，已連續18個月加倉黃金。同期，中國外匯儲備規模32008億美元，雖然環比下降448億美元或1.38%，但仍連續5個月穩定在3.2萬億元上方。分析稱，當前全球黃金需求仍有韌性，鑒於美聯儲降息進程漸行漸近、全球地緣政治風險加劇等，黃金的中長期配置價值依然存在，包括人行在內的各國央行有望繼續增持黃金。



金價有望見2500美元



大公報報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，人行連續18個月合理加大黃金儲備規模，順應了全球發展趨勢，有助分散風險，增強官方儲備資產穩定性，從而增強中國金融體系發展的韌性。



瑞銀財富管理投資總監辦公室亦表示，今年首季各國央行合計買入約290噸黃金，超過220噸的預測值，創歷史同期新高。今年2月中旬至4月中旬，國際金價上漲20%，雖然近日國際金價已現疲態，但全球黃金總需求仍有韌性，加之地緣政治因素的擾動，以及未來美元的全面走弱等，均有助於對金價構成提振。今年底或明年初，國際金價有望升見每盎司2500美元。



展望未來，周茂華說，一方面，中國經濟已呈現良好的恢復態勢，外貿領域也保持韌性，作為全球最具活力的超大型經濟體之一，中國將吸引全球長期資本趨勢性流入。



另一方面，考慮到發達經濟體正逐步向降息周期過渡，美元對中國外儲估值的影響有望減弱，“中國外儲規模將繼續穩定在3萬億元以上高位”。