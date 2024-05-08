美冀延續美元強勢　不支持日本干預匯市

耶倫在上周六指出，不希望日本經常入市，而且在行動前亦應先咨詢。（大公報） 中評社香港5月8日電／大公報報導，美國財長耶倫在上周六（4日）被問及日本有否干預匯市時，雖然她未有直接評論，但是卻表明美國希望干預行動不常出現，而事前應該要先協商。這不免令人想到，美國其實是不支持日本單獨出手的，不想日圓轉強的動機顯然是司馬昭之心。



強美元有助抑通脹



美元強勢除有助美國繼續維持全球金融地位外，最重要的是可以紓緩進口通脹。因美元匯價上升可降低美國人購買進口貨品的支出，以一輛7萬歐元的歐洲名車為例，當每歐元兌1.35美元時，名車的折算價是9.45萬美元；當美元轉強，每歐元只可兌1.12美元，名車折算價便會跌至7.84萬美元。



事實上，要衡量美元是否強勁，目前主要是參考美匯指數，是計算美元兌換其他一籃子貨幣，包括歐元、日圓、英鎊、歐元等來計算，而在這個組合中，比重最大的是歐元，其次便是日圓，由此可見，只要日圓繼續疲弱，美匯指數便會持續高企。故美國人假如希望美元匯價繼續高於其他地區，最簡單直接的方法，便是令其盟友日本的貨幣匯率一直下跌。



其實美國控制日本匯率升跌早有先例，在1985年美國為扭轉貿易赤字，曾聯合其他國家要求日本訂立廣場協議，迫令日圓升值，結果其後10年間，日圓匯價便由250日圓兌1美元，累升至1996年的87日圓兌1美元水平。今時今日美國再故伎重施，但今次不是希望日圓升，而是要日圓跌而已。