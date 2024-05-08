日本債台高築　加息勢增償債負擔

雖然加息可支持日圓匯價，但會大幅加重當地的償債負擔。（大公報） 中評社香港5月8日電／大公報報導，日本在過去10多年實行安倍經濟學，所以需不斷向經濟體系注入資金，導致政府債台高築，政府負債現已占國內生產總值（GDP）逾260%，為發達國家中最高。日本央行一直實施負利率政策，故較易控制借貸成本，但同時，日本與其他主要經濟體（特別是美國）的息差愈來愈大，令日圓不斷貶值。為此，日本央行不得不加息以結束日圓跌勢，但一旦加息，日本政府的債務負擔將會變得更沉重，甚至可能影響其信貸評級。



日本經濟在今年正式走出通縮的漩渦，而在這以前，長達10多年的通縮令當地經濟間歇性出現衰退，日本央行被迫在8年前實施負利率政策，並買入大規模的債務，借以保住經濟不致繼續下沉。



日本央行前總裁黑田東彥在2013年上任以來，一直致力令日本達到每年2%的通脹目標，所以任內不單大舉放寬貨幣政策，同時推行負利率政策，以至後來的債券孳息率曲線控制（Yield Curve Control，YCC）策略。結果在8年時間後，日本再次出現通脹（但未能達到2%目標），然而，由於多年以來日本央行不斷買入政府債券，日本政府的負債在去年底已增至8.6萬億美元，遠高於日本歷年的GDP。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，日本政府負債占GDP高達261%（2022年），為發達國家中最高。國際結算銀行的數字更顯示，日本目前整體的私人加公共債務已達GDP的400%，遠高於歐洲、美國和英國的約250%。



償債成本占政府預算1／4



展望未來，日本的債務負擔或會更加沉重，原因是日本央行已決定解除負利率政策，並會逐步調高利率，這將令當地的債務成本增加。以日本央行於今年3月作出17年來首次加息的行動為例，雖然債息上升至不足1厘，但日本央行每年的利息開支便已高達約5000億日圓（約33億美元），比起截至去年3月財政年度的1770億日圓增加約2倍。由此可見，如果日本央行進一步加息，利息開支將繼續增加。



日本政府方面，據財務省估算，在4月開始的財政年度，日本的償債成本將達到27萬億日圓（約1800億美元），約為年度預算的四分之一。當時還未計算到日本加息後的影響，假如短期利率進一步上升，日本政府所需承受的財政壓力肯定更大，尤其是日本首相岸田文雄政府亦在不斷提高社會保障開支，同時又計劃在未來5年間把國防開支大增至六成至一倍。



事實上，日本財務大臣鈴木俊一早前亦提出警告說，假如利率持續上升，利息開支便會增加，財政管理亦會受到影響。雖然日本政府今年已努力削減開支，但野村研究所的經濟師Takahide Kiuchi表示，削減部分大都是疫情時期的緊急開支，撇除相關項目，政府的財政改革成績其實是苦無寸進。



財政惡化 料損主權評級



另一方面，如果日本央行進一步加息，除了令日本政府的償債成本大增，更會導致信貸評級被調低的危機。其實，評級機構近年維持日本較高的主權評級，都是基於日本央行在未來數年維持超寬鬆貨幣政策的假設；換句話講，若果日本公債因加息而出現巨額損失，日本的主權評級將可能受到拖累。



事實上，早在25年前，當穆迪把日本最高的主權評級調低時，便曾警告指當地政府的財政處境正在大幅惡化，當時日本政府的淨債務亦只占GDP約54%而已。現時該比率已升至159%，日本政府以往以遏低債券孳息率來減低影響，但隨著當地將為了托高日圓而急速加息，穆迪的警告或會成為事實。