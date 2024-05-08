長建斥8.9億全購英國再生能源項目

中評社香港5月8日電／大公報報導，長江基建（01038）宣布，透過UK Power Networks私營電網業務UK Power Networks Services（UKPNS），完成收購可再生能源資產組合UU Solar全部100%權益，有關項目的企業價值為9080萬英鎊（約8.9億港元）。



資料顯示，UU Solar擁有及營運合共70個可再生能源資產，包括65個太陽能光電裝置發電場、4個陸上風力場及1個水力發電設施，總裝機容量為68.7兆瓦，目前90%收入來自長期合約，以及英國政府可再生能源資助。



長建認為，收購UU Solar為集團帶來即時回報、經常性溢利貢獻及穩定現金流。同時，由於UKPNS為客戶管理能源方案具經驗，當中涉及英國水務、電力及其他重大基建設施，今次收購將為UU Solar與UKPNS旗下不同業務產生協同效應。



現時，UKPNS與水務公司Southern Water及South East Water合作，提供可持續供電方案及提升供電穩定性。同時UKPNS為Northumberland郡議會興建高科技太陽能汽車充電站，亦將於近期落成，該項目是英國同類型設施中規模最大之一。



就應對氣候變化帶來的挑戰，長建旗下的電網正支持多項計劃，包括智慧電網、電動車充電，以及整合運用太陽能、風能和廢氣等可再生能源。長建表示，將會在全球脫碳領域中研究新投資機遇，亦是整體業務發展策略之一部分。



截至2023年底，長建持有現金約130億港元，負債淨額對總資本淨額比率為7.7%，加上其他長江集團成員的策略夥伴，包括長實（01113）及電能實業（00006）均具備一定財力，有能力在現今動蕩的經濟環境下，於全球物色合適的投資機遇。