限購政策優化後京津蓉樓市成交回暖

5月4日，北京北五環外某新樓盤售樓處正在接待訪客。新華社記者王優玲 攝 中評社北京5月8日電／據新華社報導，成都全面取消限購；天津取消本市戶籍居民在市內六區購買120平方米以上新房限制；北京在執行現有住房限購政策的基礎上，允許已有住房達到限購套數的居民家庭或成年單身人士，在五環外新購買1套商品住房……“五一”前夕，三地先後優化調整樓市調控政策。記者“五一”假期走訪瞭解到，隨著樓市政策持續優化調整，三地房地產市場有所回暖。



在北京市海澱區北五環外的某新樓盤，記者4日看到，該樓盤售樓處的大廳沙發上幾乎坐滿了人。售樓處置業顧問霍先生告訴記者，“五一”期間看房的人很多，尤其是假期頭兩天，15個銷售人員接待不過來。



“‘五一’前我們剛開盤，假期過後近300套房源已售出過半。”該樓盤銷售負責人介紹說，“從購房者類型看，目前剛需和改善性需求都有。80平方米的小戶型和120餘平方米的大戶型最受歡迎。此次新政策對於釋放購房需求有一定作用，最近有不少因為放開了限購政策而來看房的客戶。剛需是在周邊工作的‘90後’，他們買房不僅考慮地段，對於樓盤品質和配套也有較高要求。”



北京二手房市場上，看房的人也明顯多了起來。“‘五一’咨詢量和成交量都多了。我們系統內這幾天成交額排在前列的，近一半房源是來自五環外地區。”剛接待完客戶的一名經紀人對記者說，相比去年“五一”，今年市場明顯回暖，目前他正在積極拓展客戶。



北京市民陳莉對記者說，她家已有兩套住房，這次政策出台後可以在五環外多買一套，所以打算去看看有沒有合適的改善型住房。“房價已經調整了一段時間，我們準備適時‘出手’。”



在天津，記者“五一”假期走訪多個樓盤的售樓處發現，訪客量有所增長。



位於天津市河西區的“體北魯能公館”，均價每平方米55000元、定位為改善型項目。一位銷售人員告訴記者，今年樓盤銷量下滑明顯。新政策推出後，來訪量和下單量有所增長。假期第一天他接待了近20位客戶。客戶主要關注到新政策中取消120平方米以上住宅的限購，信心和預期有所提振。

