4月末我國外匯儲備為32008億美元

資料圖。新華社記者劉開雄 攝 中評社北京5月8日電／據新華社報導，國家外匯管理局7日發布數據顯示，截至2024年4月末，我國外匯儲備規模為32008億美元，較3月末下降448億美元，降幅為1.38%。



國家外匯局相關負責人表示，2024年4月，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。



（來源：新華網）