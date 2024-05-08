【
大
中
小
】 【
打 印
】
4月末我國外匯儲備為32008億美元
http://www.CRNTT.com
2024-05-08 13:12:19
資料圖。新華社記者劉開雄 攝
中評社北京5月8日電／據新華社報導，國家外匯管理局7日發布數據顯示，截至2024年4月末，我國外匯儲備規模為32008億美元，較3月末下降448億美元，降幅為1.38%。
國家外匯局相關負責人表示，2024年4月，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。
（來源：新華網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
2月末中國外匯儲備為32258億美元
(2024-03-07 17:31:02)
外儲回升：資產價格重估和匯率波動
(2024-01-08 14:28:09)
我國外匯儲備規模重返3.2萬億美元上方
(2024-01-07 14:54:32)
中國去年12月末外匯儲備為32380億美元
(2024-01-07 11:42:37)
減持美債是再正常不過的經濟行為
(2023-11-21 08:30:51)
香港金管局四十九次出手的底氣
(2023-05-16 08:43:55)
國際貨幣體系變革的可能方案
(2023-03-18 08:22:11)
2月末我國外匯儲備規模31332億美元
(2023-03-07 19:30:10)
2月末中國外匯儲備規模為31332億美元
(2023-03-07 17:30:57)
外匯市場均衡平穩基礎牢固
(2023-02-14 08:57:26)