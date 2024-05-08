吳天海：港零售業“三高”調整需時

吳天海認為，本港零售表現需要時間來回復疫前水平。（大公報） 中評社香港5月8日電／大公報報導，內地“五一”勞動節黃金周剛過。九龍倉置業（01997）主席兼常務董事吳天海表示，其間尖沙咀的人流暢旺，上周五下午在天星小輪外的遊客一直排隊到星光行，至於商戶的生意情況，尚未有全面報告。他認為，本港零售﻿復甦不可太急，因為目前業界面臨利率高、匯率高、人手空缺高的“三高”問題，需要一段時間進行調整。



酒店入住率穩定 房租下跌



儘管大部分時間受天氣影響，是次假期仍有76萬內地遊客訪港，消費收益超過20億元。吳天海指出，第一季度零售數據可以接受，因為去年恢復通關後，市場出現報復式消費，高基數影響零售表現。他並相信，待到前述“三高”問題好轉後，零售情況將有所好轉。



至於是否會調整商場租金，吳天海表示，租約中已有自動調節機制，商戶生意好，租金也會隨之增加。



談及酒店成績，吳天海指出，房間入住率與去年同期水平相當，但整體收入有所下跌，房租亦有下滑，可能是受到天氣影響。集團旗下每間酒店均有幾十個職位空缺，具體到每間酒店每個部門有差異。



高盛料零售表現改善



今次五一假期，內地旅遊出游合計2.95人次，按可比口徑較2019年疫情前同期增長28.2%。高盛在報告中指出，對於“買入”評級的在線旅行社及酒店品牌維持建設性看法，相信港澳相關股票更有價值，包括銀河娛樂（00027）、澳博控股（00880）、同程旅行（00780）、中國中免（01880）等。



高盛並提到，儘管天氣不算理想，節假日期間澳門博彩業日均總收入仍達到9.1億澳門元，此外考慮到期間港人減少出境旅遊，料本港零售表現有望較3月低位出現改善。