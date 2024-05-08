民進黨“只准州官放火不准百姓點燈”

台觀光部門為針對大陸市場營銷台灣觀光，在微博、微信等社交媒體運營賬號，今年更計劃在小紅書上開設賬號。（圖源：台媒） 中評社北京5月8日電／據大公報報導，“逢中必反”的民進黨當局準備利用大陸社交平台“小紅書”進行觀光營銷。這是“太陽從西邊出來了嗎？”



據說，民進黨當局觀光部門的“2024台灣觀光社群媒體委托營運”標案金額高達145萬新台幣，主要是委托經營微博、微信及小紅書，在這些大陸社交媒體運營賬號，向大陸市場推廣台灣觀光。這真是奇了怪了。



民進黨當局不是還沒有恢復陸客赴台游嗎？為何要向大陸方面推銷台灣觀光？民進黨政客不是口口聲聲說大陸社交媒體“有安全疑慮”嗎？要台灣民眾不要用嗎？為何現在編列大筆預算委托外界運營大陸社交媒體賬號？這顯然就是“雙重標準”：只准州官放火，不准百姓點燈。



其實，民進黨搞“雙標”也不是一天兩天了。民進黨當局近年先是逼“淘寶台灣”退出台灣市場，爾後接著封殺愛奇藝、騰訊視頻。但據說愛奇藝和騰訊視頻在島內開播時，“最知名的用戶”竟是民進黨當局領導人蔡英文和時任行政機構負責人蘇貞昌。蔡英文曾向媒體自曝“她喜歡睡前吃泡面，刷《延禧攻略》《如懿傳》和《甄嬛傳》等宮鬥劇”，而蘇貞昌在一次受訪中曾把台灣地區前領導人馬英九比做《延禧攻略》裡的人物“爾晴”。在島內，《延禧攻略》是愛奇藝台灣站獨播，《如懿傳》則是騰訊視頻海外版We TV獨播。由此看來，蔡英文等綠營政客也在使用愛奇藝、騰訊視頻追看大陸劇。



為何民進黨政客自己用大陸的網絡平台，卻不准台灣民眾用？這是因為民進黨政客也不傻，他們也知道大陸網絡平台實用好用、資訊豐富、娛樂性強，但也正是因為這些優點，他們不樂見台灣民眾使用大陸網絡平台，不樂見台灣民眾通過這些平台瞭解大陸的進步發展，不樂見台灣民眾因此對大陸產生好感。否則，民進黨和親綠媒體多年來構建的抹黑大陸的“信息繭房”就會毀於一旦。所以，民進黨政客就炮製了不少荒唐的理由，誣蔑大陸網絡平台“搞文化統戰”和“認知作戰”。



然而，如今是什麼年代了？單憑民進黨當局幾句廉價的“政治口號”就能進行“信息封鎖”？這是異想天開。台灣民眾尤其是年輕一代，早就看穿了民進黨的手腳。近年，小紅書、抖音、b站等大陸商業化社交軟件受到台灣年輕一代喜愛，在島內多個平台的下載量高企。



大陸方面應該也很歡迎民進黨當局使用大陸網絡平台，但絕對不歡迎島內政客一邊“反中仇中”一邊賺大陸的錢。



（來源：大公報）