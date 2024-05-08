蘇納克為保守黨畫上權力“休止符”？

當地時間2024年5月2日，英國倫敦，投票站外張貼著投票開啟的告示。（圖源：視覺中國） 中評社北京5月8日電／據大公報報導，5月4日，在英國地方選舉中，保守黨節節敗退，工黨則一路高歌，讓執政14年的保守黨陷入困境。一方面，在保守黨1000個面臨換屆的議席中丟掉了近500席，而且失去10個地方議會的控制權。另一方面，保守黨在11個市政競選中丟掉10個，可謂慘不忍睹。尤其是具有政治指向性的倫敦市長競逐中，來自工黨的薩迪克.汗勝出，將開啟他的第三個市長任期。有媒體分析，這是保守黨近40年來最大慘敗。可以說，首相蘇納克給保守黨畫上了權力“休止符”。



薩迪克.汗勝出將開啟倫敦市長第三個任期，不僅凸顯工黨在英國首都圈強大的民意基礎，更凸顯保守黨權力根基的孱弱。相比保守黨首相們在唐寧街10號走馬燈似的輪換，來自工黨的倫敦市長一直“霸坐”首都市政廳。這種首都包圍中央的權力架構，看上去有些諷刺，實際上卻是英國人厭倦保守黨政客的民意折射。



除了倫敦市長繼續在工黨手中，工黨還趁勢攻占保守黨的傳統票倉。約克及北約克郡本是保守黨的根據地，但此番工黨競選人大勝保守黨對手。此外，保守黨還在西米德蘭茲郡這個票倉遭遇慘敗，保守黨獲得的席位甚至不如第二位的自由民主黨。



正因為如此，工黨興奮宣示“迎來歷史時刻”。更有分析者認為工黨在本次地方選舉中的勝利是“政治霸權”。這不免有些言過其實。不要忘了，工黨也不是政治雛兒，何況，保守黨執政的14年，英國政壇可謂風雲突變，但是保守黨為了保住首相寶座，可謂各種權力操作。從卡梅倫輕率地同意脫歐公投，到公投後無奈下台；再到特蕾莎.梅時代內外交困情勢下的艱難脫歐談判；再到約翰遜時代的疫情處置失措和醜聞迭出；還有特拉斯時代的無能而成“短命”首相。蘇納克雖然躲過“短命”首相尷尬，但在執政上並無多少亮眼實績，“脫歐”帶來的副作用叠加疫情導致的經濟難題，以及英國緊緊追隨美國在俄烏衝突和巴以衝突中的上躥下跳，英國幾乎失去了大國應有的形象，而變成了焦慮狂躁的三流國家。



蘇納克經常不合時宜地發表驚人之語，其內閣成員也不時曝出醜聞。加上高通脹引發的物價高企和經濟前景晦暗不明，蘇納克除了應對在野黨批評，還要應付保守黨內部的逼宮，以及國內民意的詬病。為了防止黨內挖牆腳，蘇納克找卡梅倫“回鍋”擔任外交大臣，但從本次大選看，蘇納克的努力並未取得多少成效。這位保守黨首相，看來合格的“裱糊匠”也算不上。



保守黨在地方選舉大敗，英國經濟也不爭氣。近日，經濟合作與發展組織日前下調了英國2024年經濟增長預期，預測英國今年內難以實現控制通脹的目標。該組織認為，英國今年經濟表現將落後於大多數G7成員國，明年經濟表現更是將在G7中墊底。

