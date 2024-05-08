中國駐美使館開放日展示科技合作成果

美國民眾駐足觀看FAST望遠鏡和天宮空間站模型。中國駐美使館科技處供圖（仲平 羅福鑫攝） 中評社北京5月8日電／據科技日報報導，當地時間5月4日，中國駐美國大使館舉辦使館開放日活動，以“中美科技合作45周年：回顧與展望”為主題的科技展覽吸引了眾多美國民眾前來參觀。



此次展覽以“中美科技合作協定”的簽署為起點，全面回顧了雙方在農業、能源、衛生、環境、基礎研究等領域的合作歷程，以及雙方在科技創新、人才交流等方面的合作成效。



展覽展示了45年來兩國在科技領域開展的重點合作項目和突出成果，包括在北京電子對撞機、大亞灣中微子探測等高能物理領域，以及中美清潔能源聯合研究中心框架下的潔淨煤技術、新能源汽車技術等合作。展覽凸顯出中美科技合作不僅惠及兩國科技界和兩國人民，更有益於攜手應對氣候變化、公共衛生等全人類面臨的共同挑戰。



使館開放日設置了豐富多彩的參觀和體驗項目。來賓們通過VR眼鏡體驗了郭守敬望遠鏡、科學號海洋科考船等大科學裝置，參觀了“天宮”空間站、“中國天眼”FAST等實體模型，充分體驗了中國科技發展的豐碩成果。



使館科技處工作人員還與來賓們進行了現場互動，交流探討中美科技合作的重要意義和發展方向。此次展覽和交流增進了美國民眾對兩國科技合作的認識和理解，為未來的合作奠定了民意基礎。來賓們紛紛表示，科技展不僅呈現了一場科技盛宴，更為兩國科技合作注入新的活力。



（來源：科技日報）