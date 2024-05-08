﻿特朗普十違禁言令　法官威脅收監

左圖：特朗普的反對者4月25日在國會山附近示威，要求依法懲罰特朗普。／美聯社；右圖：特朗普（左）6日在紐約出席“封口費”案庭審。／路透社 中評社北京5月8日電／據大公報報導，美國前總統特朗普向艶星丹尼爾斯支付“封口費”案庭審已持續兩周，主審法官梅爾尚6日再次因特朗普違反禁言令裁定其藐視法庭，對其處以1000美元罰款。這是特朗普第十次違反禁言令，梅爾尚警告說，特朗普若繼續違令，可能被關進監獄。特朗普在法庭外攻擊梅爾尚，指控其“剝奪了我的憲法言論權”，並聲稱對他的刑事訴訟是“政治獵巫”。此案關鍵人物丹尼爾斯7日出庭作證，受到廣泛關注。



梅爾尚6日裁定特朗普在4月22日接受採訪時的發言違反禁言令，並對其處以1000美元罰款。特朗普當時說：“你知道（法官）瘋了一樣地匆忙審判。陪審團選得太快了──其中95%是民主黨人。該地區（紐約）大部分都是民主黨人……我可以告訴你這是一個非常不公平的情況。”梅爾尚表示，特朗普針對陪審團及其遴選過程發布公開聲明，“被告不僅質疑這些訴訟程序的完整性和合法性，而且再次引發了針對陪審員及其親人安全的擔憂。”



“封口費”案的禁言令禁止特朗普公開評論潛在證人、陪審員和審判中的其他關鍵人物，但不包括梅爾尚和檢察官布拉格。梅爾尚4月30日裁定特朗普在社交媒體上發表的9個帖子違反禁言令，並對每次違規行為處以1000美元的罰款。這些帖子的內容涉及批評特朗普前律師科恩和丹尼爾斯。梅爾尚6日說，此前的9筆罰款似乎未能阻止特朗普繼續違反禁言令，“特朗普先生，我最不想做的就是把你關進監獄……但如果有必要，我會這麼做的。”



丹尼爾斯作證大爆隱私



檢方稱，特朗普於2016年大選期間指示科恩向丹尼爾斯支付13萬美元“封口費”，掩蓋兩人的婚外情，隨後又將這筆費用登記為律師費，構成偽造商業紀錄。丹尼爾斯自稱與特朗普發生過性關係，但特朗普堅決否認。丹尼爾斯於7日出庭作證，成為全場目光焦點。美媒稱，她表現得很緊張，語速過快，檢察官不得不提醒她慢一點。丹尼爾斯講起自己2006年在一場高爾夫球賽上與特朗普首次相遇的經歷。她開了一個關於成人電影公司贊助球洞的玩笑，但陪審團並沒有笑。



丹尼爾斯稱，她當時在特朗普面前稱讚他的妻子梅拉尼婭非常美麗，但特朗普說他們“分房睡”。聽到這些，被告席上的特朗普閉上眼睛，不時搖頭，並與自己的律師竊竊私語。丹尼爾斯還提到，她主動與特朗普談論“性健康”話題，說自己沒有性病。

