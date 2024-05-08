普京表示俄一定能實現其發展目標

5月7日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮發表就職演說。新華社記者 曹陽 攝 中評社北京5月8日電／據新華社報導，俄羅斯聯邦新一屆總統弗拉基米爾·普京7日在克里姆林宮宣誓就職。他在就職演說中表示，俄羅斯一定能實現其發展目標。



當天中午在克里姆林宮安德烈耶夫大廳，普京面對俄羅斯憲法宣讀了總統誓詞。隨後，俄憲法法院院長佐爾金宣布普京正式就任俄羅斯總統。



普京隨後發表就職演說。他說，捍衛俄羅斯並為人民服務是自己巨大的榮譽、責任和神聖義務，俄人民利益和安全高於一切。俄一定能夠有尊嚴地度過艱難時期，並實施好長遠規劃和宏大項目，實現發展目標。同時，俄將繼續加強與所有將俄視為可靠夥伴的國家的良好關係，不拒絕與西方國家就包括安全等問題進行對話，前提是平等、相互尊重。俄將與合作夥伴繼續致力於建立多極世界秩序與平等的安全體系。



演說結束後，克里姆林宮外鳴放禮炮30響。普京還在克里姆林宮內廣場檢閱了總統警衛團官兵。俄聯邦委員會（議會上院）主席馬特維延科、俄國家杜馬（議會下院）主席沃洛金和俄議員、政府官員、軍官、社會各界代表及外國駐俄使節等約2600人出席了就職儀式。



俄羅斯憲法規定，總統為國家元首兼武裝力量最高統帥。普京2000年首次當選總統，2004年成功連任。2008年5月，普京出任俄政府總理。2012年，普京再次當選總統，並於2018年連任。2024年3月15日至17日，普京以獨立候選人身份參加俄第八屆總統競選，並以87.28%的得票率獲勝。



（來源：新華網）

