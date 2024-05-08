﻿TikTok起訴美國政府損害言論自由

TikTok和母公司字節跳動7日正式起訴美國政府，圖為TikTok支持者4月在華盛頓示威抗議。（圖源：美聯社） 中評社北京5月8日電／據大公報消息，綜合法新社及路透社報導：社交短視頻平台TikTok及其母公司字節跳動，周二正式起訴美國政府，認為美國早前通過的強買強賣法案，以維護國安的名義，涉嫌違反憲法第一修正案，損害TikTok的言論自由，也損害平台上1.7億美國用戶的言論自由。



TikTok表示，他們向美國哥倫比亞特區上訴法院提起訴訟，認為該法案違反了美國憲法，包括憲法第一修正案對言論自由的保護。拜登於4月24日簽署的這項法案規定，中國的字節跳動公司必須在明年1月19日前出售TikTok，否則將面臨禁令。



訴訟稱，法案要求TikTok剝離根本不可能實現：商業上不可能，技術上不可能，法律上也不可能……毫無疑問：該法案將迫使TikTok在2025年1月19日前關閉，導致1.7億使用該平台的美國人無法使用這一其他地方難以覆製的交流方式。該訴訟還稱，美國的強買強賣法案，剝奪了該公司在法律下的平等保護權，並構成對私有財產的非法侵占。



美國法院曾推翻政府過去對TikTok的限制，但涉及第一修正案的相關議題未有定論。華盛頓地方法院法官在2020年12月7日頒布命令，阻止商務部在美國境內對TikTok實施限制。



中國外交部發言人汪文斌早前已表示，TikTok相關法案令美國站在公平競爭原則和國際經貿規則的對立面。美方對TikTok事件的處理，令全球更清楚看到美國所謂的規則與秩序，究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。中國商務部新聞發言人何亞東亦稱，美方應停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。



（來源：大公報）