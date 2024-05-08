各懷鬼胎　美以分歧加劇

停火止戰成為國際社會共同呼聲，圖為土耳其民眾集會支持巴勒斯坦。（圖源：美聯社） 中評社北京5月8日電／據大公報消息，綜合《華爾街日報》、Axios網站報導：美國總統拜登周一警告以色列總理內塔尼亞胡，不要對拉法發動全面進攻。數小時後，以色列軍方開始對拉法東部地區實施“定點空襲”。美媒稱，迄今為止，白宮既沒有實現哈馬斯與以色列之間的停火，也沒有說服內塔尼亞胡推遲對拉法的進攻，拜登和內塔尼亞胡之間的分歧加劇。



以色列官員稱，美國政府知道埃及和卡塔爾與哈馬斯談判的停火提議內容，但在哈馬斯6日宣布同意之前，美國政府沒有通知以色列。直到哈馬斯發表聲明一小時後，以色列才從斡旋方處收到哈馬斯的回應文本。



該官員稱，以方驚訝地發現其中包含“許多新內容”，且不屬於以色列之前同意提案的一部分。不過，一位美國高級官員反駁稱，美國外交官一直在與以色列方面進行接觸，“沒有出現任何意外”。



哈馬斯高級官員馬爾達維稍早時候表示，哈馬斯“以完全積極的態度”審查了停火提議，但“沒有感覺到以色列的立場發生了變化”。曾任美國和平談判代表、現供職於卡內基國際和平研究院米勒指出，在內塔尼亞胡看來，“比起讓拜登高興，維持他的聯合政府要重要得多”。



（來源：大公報）