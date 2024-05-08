“小縣城”何以跑贏“大都市”

遊客行走在桐廬的青山綠水間。王珊婷攝（圖源：人民網） 中評社北京5月8日電／據北京晚報報導，五一假期結束，多個出行平台數據顯示，老牌熱門地外，縣域小城備受遊客青睞。其中，縣域市場酒店預訂訂單、景區門票訂單、旅遊訂單的增速，均高於一二線城市，呈現出小縣城跑贏大都市的獨特景象。



節假日去往熱門城市的機票、火車票總是一票難求，食宿價格也水漲船高。相較之下，縣城物價本就偏低，即便節假日有所上浮，遊客也能接受。而且，小縣城人少景美，給人一種返璞歸真的樂趣。



很多熱門城市、景點，商業氣息重了，往往千篇一律，遊客難免審美疲勞。可貴的是，縣城文旅資源得天獨厚，既可能有國保級的寶藏，也有獨具特色的自然風光，遊客還能體驗當地淳朴的風土人情。據不完全統計，2023年12月以來，10個省級行政區共新增127家4A級景區，其中65%分布於縣城及縣級市。以今年五一排名靠前的縣而言，遊客可以在福建平潭縣看“藍眼淚”的深邃、在北京懷柔公園裡感受晚春的氣息、在湘西鳳凰古城踏青石板……小城之美，美在遺世獨立，更美在韵味純正。縣域游成為今年五一文旅黑馬，正是得益於縣城與遊客的雙向奔赴。



縣域旅遊日漸火爆，是小城市厚積薄發的體現，苦練待客之道的回報。近年來，隨著經濟發展，支線機場、直達高鐵、星級酒店紛紛建成，公交共享單車等公共交通也更加便利，讓很多小城具備了接待大量遊客的能力。前段時間，山東淄博、甘肅天水等非熱門城市爆火，也為縣城“抄作業”提供了模板。這個五一假期，安徽歙縣向遊客免費開放政府停車場、山西清徐縣城際公車免費乘坐、寧夏中寧縣推出“鄉村游”系列活動……種種服務措施，以誠心令遊客心動。



在文旅賦能一切的當下，縣域旅遊爆火，為小城改善文旅環境、發展地方經濟提供了契機。一個個小城被看見，既為周邊熱門城市分擔了人流壓力，共享了文旅市場；也與大城市配合，共同點亮了全國文旅地圖，有助於各地旅遊均衡發展。當然也要看到，縣城發展文旅仍有難點待破。比如此次出圈的縣城，大多早已名聲在外，更多寂寂無聞的小城還養在深閨，沒有被劃入遊客出行目的地；小長假一過，很多縣域旅遊仍較為冷清。再加上很多地方文旅資源開發意識不夠、基礎設施欠缺、服務水平欠佳，都影響了遊客的體驗。



五一縣域旅遊熱，啟示每個縣城：既要有搶抓時機、乘勢而起的覺悟，也要有長期深耕、厚積薄發的準備。要在找准自身特色定位、加大推介推廣力度的同時練好內功，補齊基礎設施短板，提高接待能力和服務水平。期待更多縣域小城出圈，共同下好全國文旅這盤大棋。



小城景色多，一半詩意一半煙火；縣域旅遊熱，一程發展一程特色。



（來源：北京晚報）