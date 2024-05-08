火車票價上漲，服務和供給也應跟上

（圖源：光明網） 中評社北京5月8日電／據光明日報報導，近日，多個鐵路市場主體分別在鐵路12306網站和相關車站發布了動車組票價優化調整公告，6月15日起京廣高鐵武漢至廣州段、杭州至寧波高鐵和滬昆高鐵上海至杭州段、杭州至長沙段運行的時速300公里及以上動車組列車的票價將進行優化調整，調整後相關線路票價有一定幅度上漲。



儘管衹有4條線路火車票價上漲，但由於高鐵已經是人們日常出行的重要組成部分，且這4條調價線路均為高客流路線，因而此次火車票價格上漲備受關注。人們除了對價格敏感外，有一個因素也不可忽視。今年以來，火車票越來越難搶，成為社會熱點話題，特別是剛剛結束的五一假期，搶不到票的相關討論在社交平台熱度不減。出行需求得不到充分滿足，人們也就難以理解具有公共服務屬性的火車票價為何還能持續上調。



火車票價能否上漲，答案是肯定的。作為國家重大基礎設施，鐵路線路建設和車輛購置配置維護等等，都需要耗費巨額資金。因此，鐵路推行市場化改革是必由之路也是必要之舉。由於鐵路的公共服務屬性和公益性更強，是公路、水運和民航所不可替代的，因此其價格調整也就需要更加謹慎。故而，上漲之後如何匹配上對應票價的服務，同時兼顧公共服務屬性和公益性，是鐵路市場化改革必須要解決的難題。近幾十年來，民眾對於市場已經有了基本認知，那就是合理的價格需要匹配合適的服務。什麼樣的服務是合適的服務，這個評價標準只能由實際搭乘的旅客來給出。



正如此前鐵路方面回應短途票一放票就候補的情形時稱，鐵路會把長途列車的票額，優先滿足從始發站乘車到終點站的長途旅客，實現運力資源利用的最大化。衹有在長途票充足的情況下，才會動態分配票額給短途旅客。這樣的解釋，固然有其運營計劃考量和收益價值精算，但對於民眾而言，他們存在搶不到票、出不了門的困難，就很難理解上述分配安排，也就難以對鐵路服務認可。換句話說，每個人都有平等出行權利，為什麼長途旅客就可以得到優先照顧？因此，人們熱議此次4條線路票價上漲，更多的是關心整個鐵路出行，能不能買到票，是不是又得“買長乘短”才能實現出行。



實際上，人們並非沒有關注到票價優化調整之後，這4條線路將由目前實行的單一票價機制調整為實行靈活折扣、有升有降的市場化票價機制。也就是說，在淡季，民眾可以以最低5.5折乘坐相關線路的優惠；在旺季，對於時間不敏感的旅客，有了更多出行選擇。動態票價的優惠舉措民眾認可，但他們認可的前提是買得到票。價格確實可以作為杠杆來匹配運能，只不過從目前整體需求看，買到票反而成為民眾出行最高優先級需要鐵路提供的服務。因此，鐵路調整票價，國鐵集團回應調價行為對於後續服務質量是否也會進一步提升的表態，能夠從“敬請期待”變為真正的落實。



（來源：光明日報）