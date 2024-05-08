網評：AI面試亟待在規範中前行

中評社北京5月8日電／來源：揚子晚報 作者：楊玉龍

4月下旬，等待了近20天後，2024屆畢業生高雅鑫終於收到了一家銀行發來的線下面試通知。此前，她在線上參加了這家公司的AI面試，這也是今年春招以來，高雅鑫參加的第五次AI面試。和高雅鑫一樣，近年來，許多高校畢業生投遞簡歷之後，收到的第一份通知都是要過“AI面試”關。（據5月7日《中國青年報》）



AI面試的出現，是科技發展的必然趨勢。而且無論對於企業還是求職者，對AI面試已經不再陌生。據悉，早在2017年，國內便出現了AI面試系統，其多為結構化問答，不同面試者可能使用同一套面試題；隨著技術升級，一些企業的AI面試開始加入交互效果，生成虛擬面試官，試圖營造真實場景氛圍，甚至有的升級為帶追問的面試形式。



對於有些求職者而言，AI面試已成為繞不過去的一環。相關調研顯示，AI面試輔助在校園招聘和批量面試的場景中已經較為普遍，並逐漸從“面試輔助”向“面試決策”升級。同時，對於企業來講，AI面試在招聘中替代了初篩階段的重復性工作，AI面試官可以統計、梳理、歸類求職者的基礎信息，為進入下一輪真人面試奠定了基礎，可以說是降本增效之舉。



當然，AI面試中不規範的地方也存在。借助報導來看，AI面試引發對隱私安全的擔憂。例如，有的面試者就表示，一想到面試錄像可能會被回看，就感到不舒服，甚至會不會被洩露也令人擔心；用硬性的度量標準來評判活生生的人，可能會引起排斥，AI面試還難以充分瞭解應聘者的情緒狀態，在處理特殊情況時判斷不准等等。



AI面試離不開規範。在技術層面需要再完善，提升面試的精準度和專業性。還是以前述追問功能為例，即可以根據求職者的回答和簡歷深度挖掘細節。如此，就有助於更深入地瞭解面試者，科學評估人才，從而減少誤判。當然，更重要的著力點應該放在確保面試者隱私安全方面。畢竟，如果AI系統受到攻擊，難免會導致面試數據被篡改或洩露。



對於其中的風險，相關職能部門當給予重視。一方面，為AI面試完善相關規則，明確人工智能技術的功能與作用，為用人單位提供指引，為勞動者保護其自身合法權益提供依據；另一方面，在日常執法工作中，要加強對AI面試所使用算法的監管，查處以算法之名而實施的勞動違法行為，為勞動者權益保護當好堅強後盾。



此外，對於可能存在的AI面試漏洞，求職者沒有必要動歪腦筋。誠如媒體報導，在社交平台上，已有海量攻略，而“背題庫”幾乎是每個經驗帖都會提到的“通關秘訣”，帖子下方“求購某題庫”的評論也比比皆是。事實上，面對AI面試沒有必要動歪腦筋，甚至採取“作弊”手段，做好準備坦然處之最重要，終究應聘面試是雙向選擇的過程。